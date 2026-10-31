Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Altın Top'u kazanma hedefi hakkında konuştu ve Alman kulübüne transfer olduğu günden beri bunu başarabileceğine inandığını vurguladı. Ayrıca ödülü kazandıktan sonraki hislerine ve kendisini şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüp görmediğine de değindi.

Ödülü takdim eden Fransız "France Football" dergisine açıklamalarda bulunan Kane şunları söyledi: "Bayern Münih'e katılmamın bana gelişme ve seviyemi yeni bir aşamaya taşıma fırsatı vereceğini biliyordum. Attığım goller ve turnuvalarda ileri aşamalara ulaşmam, tüm bunlar bana şunu fark ettirdi: Eğer seviyemi istikrarlı tutabilir, gelişmeye devam edebilir, daha iyi bir oyuncu olup daha fazla gol atabilirsem, Altın Top gerçekçi bir hedef haline gelebilirdi."

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Şöyle devam etti: "Bir sezonda 73 gol atmak basitçe sıra dışı bir şey. Burada, Almanya'da üç kupayı kazanmak ve Dünya Kupası'nda üçüncü olmak... İngiltere'nin turnuvayı kazanmadığını biliyorum, ama o aşamaya ulaşmak yine de büyük bir başarı."

Ve ekledi: "Ayrıca Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmaya da son derece yakındık. Tüm bunlar sezonu sıra dışı kılmaya katkıda bulundu, ardından Altın Top adayları arasında yer almamın gerçek bir ihtimal haline geldiğini fark ettim."

En iyi oyuncu mu?

Altın Top'u kazandıktan sonra kendisini dünyanın en iyi oyuncusu olarak hissedip hissetmediği sorulunca Kane şöyle yanıt verdi: "Hem evet, hem hayır. Evet, çünkü Altın Top'un kazananı olarak bana oy verildi, ama bu son derece kişisel bakış açılarına bağlı bir mesele, çünkü pek çok harika oyuncu var."

Ve devam etti: "Sezonun bir anında, 2026 Altın Top sıralamasındaki ilk on oyuncunun her birine dünyanın en iyi oyuncusu gözüyle bakılacak. Bu şekilde düşünmeyi sevmiyorum, çünkü sonunda kendini geçmişte yaşarken buluyorsun, geriye dönüp bakıyor ve önceki yıl başardıklarını düşünüyorsun."

Eski Tottenham yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendime gerçekten şunu söylüyorum: Tamam, geçen sezon harikaydı, ama bu sezon daha iyisini başarabilir miyim? Başkalarının bakış açısından şu anda dünyanın en iyi oyuncusuyum, ama ben bu konuyu çok fazla bu şekilde düşünmüyorum, bunun yerine basitçe sonrasında beni bekleyene geçiyorum."