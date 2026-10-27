Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, hayallerini gerçekleştirmesine yaptığı katkı nedeniyle Tottenham'a teşekkür etti ve 25 yıl aradan sonra Altın Top'u kazanan ilk İngiliz oyuncu olmasının ardından İngiltere Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarını da övdü.

Bayern Münih'in forveti, dün pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazandı ve 2001 yılında Michael Owen'ın ödülü kazanmasından bu yana bu ödüle layık görülen ilk İngiliz oyuncu oldu.

On bir yaşında Tottenham'a katılan ve 2023 yılında Bayern Münih'e transfer olan Kane, ödülü teslim aldıktan sonraki konuşmasında eski kulübüne özel bir övgüde bulundu.

Kane şunları söyledi: "Tottenham Hotspur'a teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle, Tottenham olmasaydı bugün olduğum yere gelemezdim."

Şöyle devam etti: "11 yaşımdan beri oradaydım ve tüm yönlendirmeler ve antrenörler sayesinde hayalimi gerçekleştirme fırsatını buldum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle, birlikte yaşadığımız tüm o anlar olmasaydı, bu yolculuğun tüm iniş ve çıkışları olmasaydı, bugün bu ana ulaşamazdım. Bu yüzden sadece Tottenham Hotspur'a teşekkür etmek istiyorum."

Kane, Tottenham dönemi boyunca kendisine yardımcı olan Chris Ramsey, Tim Sherwood ve en yakın arkadaşlarından biri olarak nitelendirdiği Ryan Mason gibi birkaç antrenörün adını özellikle andı.

İngiltere Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşıyan 33 yaşındaki Kane, duygu yüklü uzun konuşmasında milli takımdaki takım arkadaşlarını da övdü.

Şöyle konuştu: "İngiltere Milli Takımı'ndaki tüm takım arkadaşlarıma söylüyorum, özel bir yıl oldu. Mükemmel bir yıl değildi ama pek çok güzel an yaşadık."

Şunları ekledi: "Aramızda güçlü bir bağ kurduk ve ister oyun tarzımızda ister aramızdaki uyumda olsun, büyük bir takım ruhunun tadını çıkardık. Sizin yanınızda oynamak ve size kaptanlık yapmak gerçek bir onur."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ödül kesinlikle hepimizin."

Kane ayrıca teknik direktör Thomas Tuchel'e de övgü dolu sözler yöneltti: "Thomas Tuchel ve yardımcı ekibe söylüyorum, bize liderlik ettiğiniz, bizi ileriye taşıdığınız ve performans standartlarını yükselttiğiniz için teşekkür ederim. Sizi temsil etmek benim için bir onur."

Kane konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eşim, en yakın arkadaşım Kate'e söylüyorum, birlikte iniş ve çıkış anları yaşadık. Sen benim en büyük destekçimsin ve bu ödülü benden daha çok senin istediğini hissettim."

Şunları ekledi: "Endişe dolu bekleyiş uzun sürdü ama işte buradayız, bunu başardık. Her zaman benim için en iyisini istiyorsun ve hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olmak için kendinden fedakârlık ediyorsun. Bu başarı sensiz mümkün olmazdı ve bu, birlikte kutlayabileceğimiz bir şey, sadece benim başarım değil. Biz tek bir takımız ve bu gece kutlamak için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum."

Sözlerini çocuklarına hitaben şöyle noktaladı: "Beni evde izleyen çocuklarım, kesinlikle uyku saatinizi çoktan geçtiniz! Ivy, Vivienne, Louis ve Henry'ye söylüyorum, yaptığım her şeyin sebebi sizsiniz. Bu özel bir ödül ve bunu eve götürüp sizinle kutlamak için sabırsızlanıyorum. Sizi çok seviyorum."



