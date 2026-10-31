Bayern Münih forması giyen golcü Harry Kane, geçen sezondaki en iyi anlarını açıkladı ve Ballon d'Or kazanmasının taraftarların futbol kariyerine bakışına olan etkisinden söz etti.

Kane, ödülü takdim eden Fransız "France Football" dergisine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Benim için en iyi an, Almanya Kupası finalinde (Stuttgart'a karşı 3-0) hat-trick yapmaktı. Kulüp altı yıldır bu kupayı kazanamamıştı ve sezon başında bu hedefi bir takım olarak konuşmuştuk. O final muhtemelen futbol kariyerimdeki en iyi performanslardan biriydi ve hat-trick yaparak sorumluluğu üstlendim."

Bunları da oku

France Football rakamları açıkladı: 28 puan Mbappe'yi Ballon d'Or'dan etti!

Aralarında 3 Arap oyu da var: 13 ülke Ballon d'Or'u Yamal'a verdi

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Şöyle devam etti: "Bu anı benim için özellikle özel kılan şey, o zaferin yalnızca benim için değil, burada Münih'teki herkes için de ne anlama geldiğinin farkında olmam."

Ödülün etkisi

Ballon d'Or kazanmasının başkalarının kendisine bakışına olan etkisi hakkında ise şunları söyledi: "Muhtemelen evet, özellikle dünyanın bana bakışı ve kariyerimin değerlendirilmesi açısından. Bu ödüllerin insanlar için büyük önem taşıdığı ve bir oyuncunun seviyesini değerlendirme biçimlerini etkilediği bir çağda yaşıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kimse bu anı ya da bu sezonu benden asla alamayacak. Bu tür ödülleri kazanmanın sana başkalarının ve taraftarların saygısını kazandırdığını düşünüyorum, bu kesin bir şey."

Ancak şunu ekledi: "Fakat bunun zihniyetimi değiştireceğini düşünmüyorum. Ne kadar başarı elde edersem edeyim, her zaman daha fazlasını başarmayı hedefliyorum. Başka ne yapabilirim? Üst üste iki kez Ballon d'Or kazanabilir miyim? İşlere her zaman böyle yaklaştım."

Kane, "France Football" ile bir sonraki röportajı ne zaman yapmak istediğine ilişkin ise şöyle konuştu: "Umarım bu sezon Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra olur."

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut sezonunun finali, 5 Haziran 2027'de, Atletico Madrid'in resmi kalesi olan Metropolitano Stadı'nda (ticari adıyla Riyadh Air Metropolitano Stadı) oynanacak.