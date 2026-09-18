Kane Almanya'da tarih yazıyor: 100 gol ve yeni bir rekor

İngiliz forvet Harry Kane, Almanya Bundesliga tarihine adını altın harflerle yazmaya devam etti. Bayern Münih'in "Allianz Arena" sahasında konuk ettiği Union Berlin ile oynadığı Bundesliga'nın dördüncü haftasındaki halihazırda devam eden karşılaşmada müsabakadaki 100. golünü kaydetti.

Bavyera devi ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Kane, 39. dakikada takım arkadaşı Michael Olise'nin kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı. İngiliz kaptan penaltıyı ustalıkla kullanarak topu kaleci solundan sağ köşesine sertçe gönderdi.

Uluslararası veri ve istatistik ağı "Squawka"ya göre Kane, Almanya Bundesliga tarihinde 100 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Bu inanılmaz rakama yalnızca 98 maçta ulaşarak turnuvanın tarihindeki tüm efsanelerini geride bıraktı.

İngiliz golcü, 2023 yazında Tottenham'dan gelerek katıldığı Bayern Münih ile olağanüstü bir altın çağ yaşıyor. Bavyera ekibini iki kez Almanya Bundesliga şampiyonluğuna, iki kez Almanya Süper Kupası'na ve bunlara ek olarak Almanya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Bireysel anlamda ise Kane, ödüllerde mutlak hakimiyetini kurdu. Son üç sezon üst üste Almanya Bundesliga gol krallığının zirvesine oturdu, (2024-2025) sezonu Bundesliga'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı; ayrıca (2023-2024) ve (2025-2026) sezonlarında Avrupa'nın en iyi golcüsü olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kaptı.

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