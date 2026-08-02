Fildişi Sahilli Leipzig yıldızı Yan Diomande ile anlaşma sağlamak, Real Madrid'in beklediğinden çok daha karmaşık bir hâl aldı.

"Defensa Central" ağı, bir "aldatma" operasyonunu keşfeden ve rahatsızlık duyan Real yönetiminin hoşuna gitmeyen beklenmedik bir gelişmenin yaşandığını bildirdi.

Şimdiye kadar Real Madrid, Diomande transferini tamamlamak için Roc Nation ajansıyla görüşüyordu. Ancak Fildişi Sahilli gazeteci Malick Traore'nin ortaya koyduğuna göre, bu ajans oyuncunun tek temsilcisi değil; zira oyuncu hâlâ başka bir ajansla sözleşmeye bağlı durumda ve bu da müzakerelerin seyrini karmaşıklaştırabilir.

Traore, "Real Madrid, oyuncunun hâlâ başka menajerlerle sözleşmeye bağlı olduğunu keşfettikten sonra Diomande'nin Roc Nation ajansındaki temsilcilerine öfkelendi" dedi.

Raporda, kulübün öfkesinin bu bilgiyi gizlemesi nedeniyle Roc Nation ajansına yönelik olduğu, Diomande'nin bizzat kendisine yönelik olmadığı belirtildi.

Bilgiler, oyuncunun hâlâ Maxidel ajansıyla sözleşmeye bağlı olduğuna işaret ediyor; bu da Real Madrid'in konudan ancak durumu keşfettikten sonra haberdar olduğu için bu ajansla da müzakere etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Rapora göre Real Madrid, oyuncunun transferi konusunda Roc Nation ve oyuncuyla neredeyse tam bir anlaşmaya varmıştı ve geriye yalnızca, düşük olmayacak transfer bedelini belirlemek için Leipzig ile müzakere etmek kalmıştı.

Ancak Maxidel ajansının devreye girmesi, Real kulübünün önünde yeni bir engel oluşturdu.

Bilgiler, ajansın Diomande'nin temsil haklarına oyuncunun Leipzig'den ayrılışına kadar sahip olduğunu, bunun da Real Madrid'i bu ajansla da anlaşmaya varmaya zorladığını ortaya koyuyor; bu durum transferin maliyetini artırabilir ve anlaşma sürecini daha da karmaşık hâle getirebilir.

Engeller bununla da sınırlı kalmadı; öyle görünüyor ki Leipzig de Diomande'nin bu yaz ayrılmasını zorlaştırmakta kararlı.

Rapora göre Alman kulübü, 100 milyon avroyu aşan yüksek mali taleplerinde ısrar ediyor ve Real Madrid'e herhangi bir indirim sunmaya niyeti yok.