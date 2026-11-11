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Bayern Münih, altyapı futbolunda oyuncu izleme ve kadro planlamasından sorumlu ekip lideri Florian Zahn ile yollarını ayırdı. Alman futbolunun rekor şampiyonu, kararı çarşamba günü duyurdu.

Bayern Münih, resmi açıklamasında "iyi görüşmeler" sonucunda kararlaştırılan "karşılıklı anlaşmaya dayalı" bir ayrılıktan söz etti. Zahn, 2019 yazında Chelsea FC'den Bayern kampüsüne geçmişti. Böylece Münih ekibi için yedi yılı aşkın süre çalışmış oldu.

Spor direktörü Christoph Freund, Zahn'ın çalışmalarını şu sözlerle takdir etti: "Florian ve ekibi, son yıllarda profesyonel futbola adım atan ya da atmak üzere olan birçok yetenekli oyuncu keşfetti. Çalışmaları için kendisine teşekkür ediyor, gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz."

Zahn da Säbener Straße'de geçirdiği döneme olumlu baktı. "Gönül verdiği kulüpte" çalışma fırsatı bulduğu için "gurur ve büyük minnettarlık" duyduğunu söyledi. "Kulüpte yedi yıl geçirdikten sonra kişisel ve mesleki gelişim arayışımın peşinden gitmenin doğru olduğunu hissediyorum. Önümde beni bekleyenleri sabırsızlıkla bekliyorum ve Bayern Münih'e derinden bağlı kalacağım. Bu süreçte bana destek olan ekibime, tüm yöneticilerime ve çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum."

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Bayern Münih'ten başka kim ayrılıyor?

Zahn, kısa süre içinde Bayern'den ayrılacak ikinci yönetici oldu. Rekor şampiyon, kasım ayı başında oyuncu izleme biriminin başındaki Nils Schmadtke ile de yollarını ayıracağını duyurmuştu. Bu ayrılığın da karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtilmişti.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

Schmadtke'nin iş sözleşmesi 31 Ocak 2027'ye kadar sürecek. Ardından kulüpten ayrılacak. Sözleşmesi başlangıçta 2027 yazına kadar devam edecekti.

Schmadtke ile yolların ayrılması hiç de sürpriz değildi. Schmadtke, yönetim tarzı nedeniyle kulüp içinde eleştirilmişti. Eski Bundesliga kalecisi ve yöneticisi Jörg Schmadtke'nin oğlu, Münih'te sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakınındaki isimlerden biri olarak görülüyordu. İkili, daha önce Borussia Mönchengladbach'ta birlikte çalışmıştı. kicker'in haberine göre Bayern yöneticileri, Schmadtke'nin yerine kulüp içinden birini getirmeyi planlıyor.