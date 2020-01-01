Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu

Göztepe'ye geçen sezon devre arasında gelen Wilczek kariyerini Danimarka ekibi Kopenhag'da sürdürecek.

temsilcisi Kopenhag, Süper Lig ekiplerinden 'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin euro alacağı bildirildi.

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Açıklamada, Kamil Wilczek’e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.