Transfer

Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu

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Kamil Wilczek Göztepe
AA
Göztepe'ye geçen sezon devre arasında gelen Wilczek kariyerini Danimarka ekibi Kopenhag'da sürdürecek.

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. 

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin euro alacağı bildirildi.

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    Açıklamada, Kamil Wilczek’e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

    Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.

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