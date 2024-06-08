Vincent Aboubakar HICGoal/GettyImage
İdil Erin Tetik

Kamerun, Vincent Aboubakar'la farka koştu

Kamerun - Yeşil Burun AdalarıKamerunYeşil Burun AdalarıWorld Cup Qualification CAF

Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında Kamerun, Yeşil Burun Adaları'nı 4-1 mağlup etti.

Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya gelirken Vincent Aboubakar kaydettiği iki golle öne çıktı.

Kamerun karşılaşmayı 4 golle kazandı ve galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti.

Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.

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Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.

Bu sonucun ardından Kamerun puanını 7'ye yükseltirken Yeşil Burun Adaları ise 4 puanda kaldı.

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