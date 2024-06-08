Kamerun, Vincent Aboubakar'la farka koştu

Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya gelirken Vincent Aboubakar kaydettiği iki golle öne çıktı.
Kamerun karşılaşmayı 4 golle kazandı ve galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti.
Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.
Haberin devamı aşağıda
Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.
Bu sonucun ardından Kamerun puanını 7'ye yükseltirken Yeşil Burun Adaları ise 4 puanda kaldı.