Kalp krizi geçirdi, 8 ay sonra sahalara golle döndü

Lille'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalan Nabil Bentaleb formasına golle dönüş yaptı.

Lille, Rennes'i 2-0 mağlup etti

Açılış golünü Nabil Bentaleb kaydetti

Sahalara gol sevinciyle döndü

NE OLDU? Ligue 1'in 22. haftasında Rennes deplasmanına konuk olan Lille hem galibiyet sevinci yaşadı hem de uzun süredir sahalardan uzak olan oyuncusu Nabil Bentaleb'e kavuştu. Kalp krizi geçirdikten 8 ay sonra sahalara dönen Nabil Bentaleb gözleri dört dakikada üzerine topladı.

BÜYÜK RESİM: 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kalp krizi geçirmiş ve 8 ay formasından ayrı kalmıştı. Nabil Bentaleb aylar sonra Rennes maçında top koşturdu. 76. dakikada oyuna giren Nabil Bentaleb, 80. dakikada fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın açılış golünü kaydetti. Ardından Chupa Akpom'la 86. dakikada bir kez daha gol bulan Lille karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

NE SÖYLENDİ? Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bentaleb hakkında şunları söyledi: "Ben şansa inanmam. Kendine inandı ve bunu hak etti. İnanılmaz, muhteşem bir hikaye. Nabil'in golü bizi göklere çıkardı. Tarif etmesi çok zor."

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Ligue 1'de 22 hafta sonunda 38 puan toplayan Lille, puan tablosunun 5. sırasında yer alıyor. Ayrıca Lille, Rennes deplasmanında beş deplasman maçı sonrasında kazandı.