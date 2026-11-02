Real Madrid'in eski savunmacısı Rafael Alkorta, kulüp yönetimine ve teknik heyete açık bir uyarıda bulundu: Vinicius Junior'ı ilk 11'e geri döndürmek, takımın kaydettiği tüm ilerlemeyi boşa çıkarabilir.

Alkorta'nın bu açıklamaları, Real Madrid'in bu kez deplasmanda Racing karşısında aldığı yeni galibiyetin ardından geldi. Bu galibiyet, eski milli savunmacının Merengue'nin soyunma odasında gerçek bir devrim yaşandığı yönündeki kanaatini pekiştirdi.

Alkorta, "Cadena SER" radyosundaki analizinde şunları söyledi: "Sonunda bir takımdan bahsedebiliyoruz. Son iki sezonda Real Madrid bir takım değildi, sadece yetenekli bireylerden oluşan bir topluluktu."

Şöyle devam etti: "Harika bireysel oyunculara sahip olduğunuzda ve onların tek bir sistem olarak oynamasını başardığınızda, her şey için mücadele edebilecek hale gelirsiniz. Görünüşe göre José Mourinho sonunda yıllardır özlemini çektiğimiz bir kimliğe sahip, bütünlüklü bir takım kurmayı başardı."

Vinicius'a dair şüpheler: Bedensel değil, zihinsel bir kriz

Ancak Alkorta, takım oyununa dair övgülerin ötesinde, Real Madrid'in yeni projesindeki en büyük soru işareti üzerinde durdu: Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın durumu.

Vinicius'un yeni sisteme uyum sağlama becerisine dair derin şüphelerini dile getiren Alkorta şöyle konuştu: "Vini hakkında pek çok şüphem var. Sorun kesinlikle bedensel değil, tamamen zihinsel. Bazı maçlarda vazgeçilmez bir oyuncu olacaktır, ancak Diomande'nin yaptığı fedakârlıkları ve taktiksel rolleri üstlenmeye zihinsel olarak hazır olup olmadığından şüpheliyim."

Alkorta şunu da ekledi: "Eğer doğru yola geri dönmek ve yerini yeniden kazanmak istiyorsa, iki kat çaba sarf etmeli ve performansının pek çok yönünü geliştirmeli."

Karmaşık bir durum: Yedek rolünü kabul eder mi?

Bu görüşü, Brezilyalının durumunun artık eskisi gibi olmadığını düşünen gazeteci Antón Meana da destekledi ve şunları söyledi: "Vinicius'un durumu umutsuz değil, ancak son derece zorlaştı. Takım içindeki konumu tamamen değişti."

Gazeteci Antonio Romero ise yeni transfer Yan Diomande'nin büyük etkisine dikkat çekti ve en çok tartışma yaratan soruyu ortaya attı: "Diomande istisnai bir oyuncu, tüm takımın performansını yükseltti. Hatta Cucurella bile onun yanında daha iyi bir görüntü çizdi."

Şöyle devam etti: "Vinicius'tan bahsediyoruz; takımın en pahalı ikinci oyuncusu ve sözleşmesini yakın zamanda yeniledi. Onu sürekli yedek olarak mı göreceğiz? Bu fikri tamamen bir kenara atıyordum, ama şimdi fikrimi değiştirdim. Çok çalışması gerekiyor, çünkü tartışmasız ilk 11 oyuncusu Diomande."

Romero uyarısını, Mourinho'nun kurduğu yapıyı riske atmayacağını vurgulayarak bitirdi: "Mourinho'nun herhangi bir oyuncuyu memnun etmek için büyük maçlarda kadroyu değiştirip üç forvetle oynadığını hayal etmekte çok zorlanıyorum. Çünkü böyle bir karar, kaydedilen tüm ilerlemeyi yok ederdi."