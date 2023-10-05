Kaleyi Altay Bayındır'a kaptırmak istemeyen Andre Onana'dan beklenmedik karar!

Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle kaleyi Altay Bayındır'ın devralabileceği konuşulurken Kamerunlu eldivenden sürpriz bir karar geldi.

Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi Altay'a şans doğurabilirdi

Onana, Manchester United'da zor bir dönemden geçiyor

Kaleyi bırakıp milli takıma gitmeye pek istekli değil

NE OLDU? Bu yaz Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, Andre Onana'nın Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle kalede kendine şans bulabilirdi. Ancak ESPN'in haberine göre, Old Trafford'daki kariyerine zorlu bir başlangıç yapan Andre Onana, takımından izin alıp milli takıma gitmeye pek istekli değil. Kamerunlu eldiven, turnuvaya gitmek yerine takımda kalmayı tercih edebilir.

BÜYÜK RESİM: Andre Onana, 2022 Dünya Kupası sırasında teknik direktör Rigobert Song ile tartışarak kamptan ayrılmıştı. Bir süre sonra da milli takımı bıraktığını duyurdu. Ancak Kamerun Futbol Federasyonu'nun baskıları üzerine Afrika Uluslar Kupası elemeleri için milli takıma dönmeyi kabul etti.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN? Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.