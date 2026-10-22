Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Bavyera devinin Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında dün akşam konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine alışılmadık bir açıdan geçti.
İstatistik ağı "Opta"ya göre Kane, müsabakanın ayrıntılı veri toplanmaya başladığı 2003-2004 sezonundan bu yana, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında hem gol atan, hem asist yapan hem de kaleden oyunu başlatan ilk oyuncu oldu.
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Kane'in etkisi Bayern'in ikinci golünü penaltıdan atmakla sınırlı kalmadı; Alphonso Davies'in ilk golünü de ustaca bir ara pasıyla hazırladı.
İngiliz milli oyuncu, Arsenal'a karşı kaleden oyunu da bizzat kendisi başlattı; bir forvet için nadir görülen bu sahnede, Alman takımına neredeyse bir gol kazandıracak tehlikeli bir atak gelişti.
Kane, bu sezon 4 gollük serisiyle Şampiyonlar Ligi gol krallığının zirvesini, başta Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland olmak üzere bir grup başka oyuncuyla paylaşıyor.
Bavyera takımı, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Norveç ekibi Bodö/Glimt'i 5-0 ezmiş, ardından ikinci haftada yine Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalmıştı.