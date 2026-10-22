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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Kaleden attığı golle Kane, Avrupa'da tarihi bir olayın kahramanı oldu

Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga
Bayern Münih - Arsenal
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
H. Kane
Almanya
İngiltere

Kane, Bayern'in Arsenal ile berabere kalmasına güçlü katkı sağladı

Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, Bavyera devinin Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında dün akşam konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine alışılmadık bir açıdan geçti.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Kane, müsabakanın ayrıntılı veri toplanmaya başladığı 2003-2004 sezonundan bu yana, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında hem gol atan, hem asist yapan hem de kaleden oyunu başlatan ilk oyuncu oldu.

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Kane'in etkisi Bayern'in ikinci golünü penaltıdan atmakla sınırlı kalmadı; Alphonso Davies'in ilk golünü de ustaca bir ara pasıyla hazırladı.

İngiliz milli oyuncu, Arsenal'a karşı kaleden oyunu da bizzat kendisi başlattı; bir forvet için nadir görülen bu sahnede, Alman takımına neredeyse bir gol kazandıracak tehlikeli bir atak gelişti.

Kane, bu sezon 4 gollük serisiyle Şampiyonlar Ligi gol krallığının zirvesini, başta Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland olmak üzere bir grup başka oyuncuyla paylaşıyor.

Bavyera takımı, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Norveç ekibi Bodö/Glimt'i 5-0 ezmiş, ardından ikinci haftada yine Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalmıştı.



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