Eski Brezilyalı yıldız Kaka, Real Madrid'deki deneyimleri hakkında içten bir şekilde konuştu ve Santiago Bernabéu'daki döneminin, 2009'da Milan'dan transfer olduğu sırada duyulan beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.

Kaka, eski İngiliz yıldız Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olarak, karşılaştığı zorluklara rağmen İspanya'nın başkentindeki deneyiminin hem kişisel hem de profesyonel açıdan derslerle dolu olduğunu söyledi.

Oyuncu, "Real Madrid'e dünyanın en iyi futbolcusu olarak geldim, ancak bugün kulüp tarihindeki en kötü transferleri araştırırsanız, adımı Eden Hazard'ın yanında bulursunuz. İnsanların konuştuğu gerçek budur" diye ekledi.

2007 yılı Altın Top ödülünün sahibi, performansındaki düşüşün ilk nedeninin sakatlıklar olduğunu, ikinci nedenin ise ilk on birde başka isimlere güvenmeyi tercih eden Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun tercihleri olduğunu açıkladı.

Oyuncu şöyle devam etti: "Benim ilk sorunum sakatlıklardı, ikincisi ise teknik direktörün kararlarıydı. Mourinho, Mesut Özil, Angel Di Maria, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'yu tercih ediyordu. Hepimiz sınırlı sayıda pozisyon için rekabet ediyorduk ve sonunda o başka oyuncuları seçti."

Kaka, o dönemin kendisini gerçek kimliği hakkında sorgulamaya ittiğini belirterek, "Kendime soruyordum: Ben dünyanın en iyi oyuncusu muyum yoksa Real Madrid'in en kötü transferlerinden biri miyim? Sonunda kimliğimin bu yargılarla değil, inancım ve kişisel değerlerimle belirlendiğini anladım" diye ekledi.