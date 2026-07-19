Kaka, Brezilya’ya tavsiyede bulunuyor: Fas’ın projesini örnek alın

Eski Milan ve Real Madrid oyuncusu Brezilyalı Kaka, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Brezilya milli takımının ve genel olarak Brezilya futbolunun durumuna dair samimi bir analiz yaptı.

Brezilya milli takımı, Norveç’e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan son 16 turunda elendi. Seleção’un en son 2002 yılında şampiyonluğa ulaştığı biliniyor.

2007 yılında Altın Top ödülünü kazanan Kaka, son uluslararası müsabakaların endişe verici bir sinyal gönderdiğini ve kapsamlı bir yeniden değerlendirme gerektirdiğini düşünüyor.

"ESPN" ağının aktardığına göre Brezilyalı yıldız, "Dünya Kupası'ndaki bu anlar, geride kaldığımızı gösteriyor. Bu nedenle, çalışma şeklimizi yeniden yapılandırmak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun kontrolü ele alması, kulüpleri sürece dahil etmesi ve 'Uzun vadeli bir proje üzerinde düşüneceğiz; ne yapacağımızı, bu süreci nasıl yöneteceğimizi, gençleri nasıl dahil edeceğimizi ve tüm bu sporcuları nasıl geliştireceğimizi' demelidir."

Kaka, Brezilya’nın sağlam modeller oluşturmayı başaran ülkelerden, özellikle de Fas, Fransa ve İspanya’dan dersler çıkararak kimliğini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyor.

Ve şöyle devam etti: “Örneğin Fas’ın projesini pek bilmiyorum, ancak burada duyduğum kadarıyla bu, yıllardır devam eden iyi bir proje gibi görünüyor. Başlangıçta 20 yaş altı dünya şampiyonu olmuşlardı; 20 yaş altı takımı A milli takıma oyuncu sağlıyordu, ardından 20 yaş altı takımının teknik direktörü A milli takımın başına geçti.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Kazanan adaylar arasında yer alan Fransa milli takımına yenildiler, ancak Dünya Kupası’nda harika bir performans sergilediler. Geçen Dünya Kupası’nda ise yarı finale kadar yükseldiler. Bunlar bizim için örnek alabileceğimiz iyi örnekler.”

Ayrıca şunları da belirtti: “Hem Fransa hem de İspanya. Yanılmıyorsam, Brezilya’ya karşı Olimpiyat finallerinde oynayan İspanya milli takım oyuncularından 20’si şu anda milli takımda yer alıyor.”

Brezilya milli takımını sürdürülebilir bir şekilde destekleyebilecek yeni bir neslin ortaya çıkmasını umut eden Kaka, “Kapsamlı bir analiz yapmamız ve uzun vadeli bir proje üzerinde düşünmemiz gerekiyor” dedi.