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Çeviri:

Kahtani, Ahli'yi eleştirdi: Abartılı bir sevinç, Diriyah daha iyiydi!

Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Hilal ve eski Suudi Arabistan Milli Takımı yıldızı Yasser Al Qahtani, Roshn Ligi'nin ilk haftasında oynanan Al Diriyah karşılaşmasında Al Ahli'nin gösterdiği performansı eleştirdi. Bu eleştiri, "Al Raqi"nin galibiyeti elde etmesine ve yeni sezondaki ilk üç puanını almasına rağmen geldi.

Al Qahtani, Al Ahli'nin sonucu bu denli coşkuyla kutlamayı hak edecek bir performans sergilemediğini düşünüyor. Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al Diriyah'ın maçın birçok ayrıntısında daha üstün taraf olduğunu belirtti.

Al Qahtani, "Thmanyah" ağı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Açıkçası Al Ahli oyuncularının sevinci abartılıydı, takım kötüydü ve Al Diriyah büyük bir maç çıkardı."

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Al Qahtani, açılış haftasındaki galibiyetin takımın istenen görüntüyü verdiği anlamına mutlaka gelmediğini açıkladı ve Al Ahli'nin maçın bazı bölümlerinde şanslı olduğunu, rakibine üstünlüğünü kabul ettiremediğini vurguladı.

King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Al Qahtani sözlerine şöyle devam etti: "Sezona tam gücünde başlamadığını anlıyorum, ama Al Diriyah her açıdan daha iyiydi." Bu sözlerle iki takım arasındaki tecrübe ve imkân farkının sahada beklenen şekilde ortaya çıkmadığına işaret etti.

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Eski Hilal yıldızı, Al Diriyah'ın Roshn Ligi'nin en önde gelen kulüplerinden birine karşı güçlü bir performans sergilemeyi başardığını ve önüne çıkan fırsatları daha isabetli değerlendirseydi daha iyi bir sonuçla ayrılmaya yakın olduğunu düşünüyor.

Al Qahtani sözlerini, Al Diriyah'ın fırsatları harcamasının mağlubiyetinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak noktaladı ve şöyle açıkladı: "Al Diriyah fırsatları değerlendirseydi her şey farklı olurdu, bugün şans onların yanında değildi."

Böylece Al Qahtani, galibiyete rağmen Al Ahli'nin performansı hakkında erkenden bir soru işareti koydu ve takımla ilgili gerçek değerlendirmenin maçların birbirini izlemesi ve rekabetin artmasıyla yapılacağını vurguladı.

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