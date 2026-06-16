"Kahramanı Son"... Güney Kore'nin ABD'deki kampını sarsan utanç verici bir skandal

Güney Kore milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmesine rağmen, kaptan Son Heung-min'i ilgilendiren ve oyuncuların "utanç verici" olarak nitelendirdiği bir olay nedeniyle takımda gergin bir hava hakimdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, tartışma, bir grup Güney Koreli gazetecinin Son'u alay ettiği bir video kaydının sızdırılmasının ardından patlak verdi. Yan konuşma sırasında yanlışlıkla sesleri kaydedilen gazetecilerden biri, "Sırf kaptan diye asker gibi davranıyor" derken, bir diğeri ise "Askerlik hizmetini henüz tamamlamadı."

Kayıt, milli takım kampında büyük öfkeye neden oldu ve bu açıklamalar ulusal bir simgeye hakaret olarak değerlendirildi.

Gazete, oyuncuların ve teknik ekibin kaptanlarına yönelik bu aşırılıklardan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiklerini, özellikle de askerlik hizmetinin Güney Kore kültüründe bir onur olarak kabul edildiğini belirtti.

Olay üzerine Kore Futbol Federasyonu "sessizlik stratejisi" uygulamaya karar verdi ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından zorunlu kılınan basın toplantıları dışında tüm basın toplantılarını iptal etti.

Raporda, oyuncuların basınla konuşmayı reddetmesinin ardından krizin tırmandığı, ancak daha sonra üç gazetecinin teknik direktör Byun ile bir uzlaşma toplantısında bir araya gelerek resmi bir özür diledikleri ve bu özürün kabul edildiği belirtildi.

Bununla birlikte, takımın basın sorumlusunun istifa ettiği haberleri arasında, konu Güney Kore'de hâlâ geniş tartışmalara yol açıyor.

Güney Kore milli takımı, krizi bir an önce atlatmayı ve Cuma günü grup aşamasının ikinci turunda Meksika ile oynayacağı maça odaklanmayı umuyor.