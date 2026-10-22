Ehli, Suudi Roshn Pro Ligi'nin 11. haftasında yarın Cuma günü İttihad ile oynayacağı maç öncesinde rakibi Diriyye'ye destek verdi.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre, Diriyye yönetimi, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki İnma Stadı'nda İttihad'a karşı oynayacağı maça hazırlanmak amacıyla, A takımının bugün Perşembe günü son antrenmanını kulübün sahasında yapmasına izin verilmesi için Ehli yönetiminden onay aldı.

Aynı kaynak, başkent kulübünün kafilesinin bu maça hazırlanmak ve zamandan kazanmak amacıyla Cidde kentine erkenden ulaştığını ve son antrenmanını Cidde'de yapmayı tercih ettiğini belirtti.



Diriyye'nin Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, başta Cezayirli Adil Bulbina, Uruguaylı Darwin Nunez ve Fransız Enzo Millot olmak üzere sekiz yabancı oyuncuya güvenirken, Perşembe antrenmanında uygun planı oluşturmaya çalışıyor.

Diriyye, geçen maçta Riyad'ı İspanyol Oscar Rodriguez'in attığı tek golle mağlup ederek 15 puana yükseldi ve averajla İttifak'ın önüne geçerek yedinci sıraya çıktı.