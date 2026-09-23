Fransa Ligi Disiplin Komisyonu, Brunner’a dört maç men cezası verdi. Ancak Fransız liderinde tüm kulvarlarda ilk yedi maçta altı gol atan forvet, şimdilik yalnızca iki maçı tribünden izleyecek. Kalan iki maçlık ceza ise ertelendi.





Brunner, Racing Strasbourg’a karşı attığı şık golün ardından rakip takımın taraftar tribününe koşmuş ve elleriyle kafa kesme hareketi yapmıştı. Hakem bu sahneyi maç raporuna dahil ettiği için federasyon, Borussia Dortmund’un eski genç yıldızı hakkında soruşturma başlatabildi.

Bir ara Fransa Ulusal Etik Konseyi de tartışmaya dahil olmuştu.

Paris Brunner, kafa kesme sevinci hakkında ne dedi?

Brunner bu hareketini şöyle açıklamıştı: "Ailem, annem ve babam hakkında konuştular. Bana hakaret edenleri görebiliyordum. Gole kadar duygular çok yoğundu, özellikle de böyle bir golden sonra. Saygısızlık etmek istemedim. Pişman olduğumu söylemem ama vermek istediğim mesaj bu değildi. Yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şey şuydu: Ne gol ama, hepsi bu."

Geçen hafta sonu Strasbourg’da yine hoş olmayan sahneler yaşanmıştı, çünkü eski Racing teknik direktörü Liam Rosenior, yeni takımı FC Paris’in galibiyetinin ardından Strasbourg tribününün önünde kendisini çılgınca kutlamıştı.Bunun üzerine büyük bir arbede çıkmıştı. Rosenior da tartışmalı hareketini, bazı taraftarların kendisine hakaret ettiğini söyleyerek gerekçelendirmişti.