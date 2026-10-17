Hilal'in eski başkanı Prens Abdullah bin Mesaid, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin bu sezonun sonunda A takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasını istedi.

Prens Abdullah bin Mesaid, "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal sisteminin dışındaki herhangi bir kişinin Inzaghi'yi değerlendirmesi zor, özellikle de takımla yalnızca bir buçuk sezondan beri birlikte olduğu düşünülürse."

Ve ekledi: "Ancak bir Amerikan sözü var, 'büyüklüğün en büyük düşmanı çok iyi olmaktır' diyor. Kötü bir teknik direktörle anlaşırsan onu hızla değiştirirsin, ama iyi ya da çok iyi biriyse bu, büyük bir takım olmanın önüne geçer; çünkü onun devam edip etmemesi konusunda kararsız kalırsın."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Inzaghi'nin bu durumda olduğunu söylemiyorum, ancak takımın onunla birlikteki hâli kafa karıştırıcı. Sonuçlar kötü değil, fakat takım mükemmel bir performans sergilemiyor; Hilal taraftarının alışkın olduğu şekilde de oynamıyor."

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALH

Şu soruyu sordu: "Bunun nedeni diğer kulüplerin seviyesinin daha fazla yükselmesi mi, yoksa onun talep ettiği bazı şeylerin gerçekleşmemesi mi?"

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şahsen ben, Inzaghi'nin bu sezonun sonuna kadar devam etmesini, ardından Hilal'in gelecek sezon için başka bir teknik direktörle anlaşmasını diliyorum."

Hatırlatmak gerekirse Inzaghi, Haziran 2025'ten bu yana Hilal'in teknik direktörlüğünü yürütüyor ve ekiple birlikte tek bir kupa kazandı: Harem-i Şerif'in Hizmetkârı Kupası. Roshn Ligi'ni ise Nasr'a kaptırdı, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne de son 16 turunda veda etti.

Bu sezonda ise Hilal, bir maç fazla oynayan Kadisiye'nin bir puan gerisinde Suudi Arabistan Ligi puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında tam puan topladı.