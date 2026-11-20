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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz... Bayern Münih'in hücum hattındaki sakat oyuncuların listesi uzun. Bu nedenle 1. FC Köln maçında yedek kulübesinde yeni bir isim var: Noah Codjo-Evora.

19 yaşındaki forvet, bir resmi maç için ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. 1,94 metre boyundaki oyuncu, normalde savunma efsanesi Dante'nin çalıştırdığı Bayern amatör takımı için gol atıyor.

Codjo-Evora, Regionalliga'da 14 maçta dört gol ve bir asist kaydetti. Youth League'de ise Bayern'in takımı adına çıktığı dört karşılaşmada bir gol attı.

İki hafta önce sözleşmesini 2030'a kadar uzatan oyuncu, şimdi de ilk kez bir Bundesliga maçının kadrosuna alınarak ödüllendirildi.

IMAGO

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Bayern Münih, Noah Codjo-Evora hakkında ne diyor?

Gençlik departmanı direktörü Michael Wiesinger, sözleşme imzasının ardından "Noah, bizdeki ilk iki yılında sakatlıklar nedeniyle şanssızlık yaşadı ancak şu anda istikrarlı performansıyla amatör takımımızın ve Youth League takımımızın vazgeçilmez bir parçası" diyerek oyuncuyu övdü.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

"Gelişim potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle erkek futbolundaki sonraki adımlarını bizimle birlikte atacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Fransız vatandaşlığının yanı sıra Portekiz vatandaşlığına da sahip olan Codjo-Evora, 2024 yazında FC Annecy'den Münih'e transfer oldu. Ancak Münih'teki ilk iki yılında sakatlıklar nedeniyle yalnızca 31 maça çıkabildi.