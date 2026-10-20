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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Kadisiye zirvesinde Hilal'in işini zorlaştıran 3 saat

Al Qadsiah - Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Lider" zorlu bir maça çıkıyor

Hilal kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde Kadisiye'ye karşı oynanacak merakla beklenen zirve maçı öncesinde lojistik bir kriz yaşıyor.

Hilal, önümüzdeki cuma günü, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'ye konuk olacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Hilal kafilesinin Kadisiye ile karşılaşmak üzere yarından sonra perşembe günü Dammam'a hareket edeceğini ve bunu mevcut koşullar nedeniyle hava yoluyla seyahatin zorluğu karşısında otobüsle karayolu yolculuğu şeklinde yapacağını belirtti.

Bu da, başkent kulübünün kafilesinin uçakla bir saat yerine otobüsle 4 saate kadar varabilecek, yani 3 saatlik bir artışla bir süre seyahat etmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Bunun ardından Hilal kafilesi, önümüzdeki salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması üçüncü haftasında Al-Shamal takımıyla karşılaşmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için Dammam'da kalacak.

Bu maç, puan tablosunun liderliğini korumak isteyen Hilal açısından son derece önemli görülüyor; zira takım 24 puanla zirvede oturuyor ve ikinci sıradaki Kadisiye'nin iki puan önünde bulunuyor.

Kadisiye ise, bugün salı günü Roshn Ligi'nin onuncu haftasında Taawoun'u yenmesi halinde, Hilal maçı öncesinde bir maç fazla oynayarak liderliğe geri dönebilir.

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