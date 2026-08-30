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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Kadisiye, Manchester City'nin genç yeteneğini kadrosuna katmaya yaklaştı

Al Qadsiah
M.City
Premier Lig
M. Sangare
Suudi Arabistan
İngiltere
Fransa

Beklenen transfer

Suudi Al-Kadisiyah, yaz dönemi hamlelerine devam ediyor ve mevcut transfer döneminde Manchester City'nin genç yeteneklerinden biriyle anlaşmayı açıklamaya oldukça yaklaştı. Bu yeni transferle takım, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden birinden gelen genç bir oyuncuyla güçlendirilmek isteniyor.

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Güvenilir İngiliz gazeteci Ben Jacobs'a göre, Al-Kadisiyah, iki kulübün transfer konusunda ilkesel bir anlaşmaya varmasının ardından, Manchester City'nin yeteneği Malili Mamadou Sangare ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Jacobs, Al-Kadisiyah ile Manchester City arasındaki anlaşmanın, Sangare'nin yaklaşık 1 milyon dolar karşılığında transfer edilmesini öngördüğünü belirtti. Bu, Suudi kulüp için düşük maliyetli bir transferi temsil ederken, aynı zamanda Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden birinin akademisine mensup bir yeteneği kadroya katmak anlamına geliyor.

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İlgili tarafların önümüzdeki dönemde nihai işlemleri tamamlaması ve oyuncunun Al-Kadisiyah'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Böylece kulüp, deneyimli isimlerin yanı sıra genç unsurlarla takımı güçlendirme politikasını sürdürmüş olacak.

Bu transfer, Al-Kadisiyah'ın deneyim ile umut vaat eden unsurları bir araya getiren daha çeşitli bir kadro oluşturma hamleleri çerçevesinde geliyor. Özellikle büyük Avrupa kulüplerinden genç yeteneklerle anlaşılması, takıma teknik ve yatırım açısından önemli gelecek seçenekleri sunabilir.

19 yaşındaki forvetin transferini bitiren Al-Kadisiyah, Manchester City'den yeni bir yeteneği projesine eklemeye yaklaşmış olacak. Transferin resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor ve böylece Malili oyuncu, Suudi sahalarında kariyerinde yeni bir aşamaya başlayacak.

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