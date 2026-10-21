Kadisiye, Hilal zirvesinde yabancı hakemlere güveniyor

Kadisiye Kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde Hilal'e karşı oynanacak zirve maçında yabancı hakemlerle donanmaya karar verdi.

Kadisiye, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında öbür gün Cuma günü Hilal'i Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda ağırlayacak.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Kadisiye Kulübü'nün maçı yönetmesi için daha önce yabancı bir hakem heyeti talebinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, Doğulu kulübün bu talebi ilettiğini ve gerekli mali tutarı, maçtan en az 16 gün önce olmak üzere yasal süresi içinde yatırdığını açıkladı.

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Mesele yalnızca Hilal ile ilgili değil; zira Kadisiye yönetimi, bu sezonki zirve maçlarında yabancı hakem getirmek için özel bir bütçe ayırdı ve bunların başında "Lider"in maçı geliyor.

Hatırlatmak gerekirse maç, puan sıralamasının zirvesindeki iki takımı karşı karşıya getirecek. Kadisiye 25 puanla liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Hilal'in yalnızca bir puan önünde bulunuyor; ancak "Lider" bir maç eksik oynadı.