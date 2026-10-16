Hilal kulübünün efsanesi, "Zeim"in mevcut kaptanı ve eski takım arkadaşı Salem Al Dawsari'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki tarihi rekorunu kırdı.

Kadisiye, bugün cuma günü karşı karşıya geldiği konuk Abha'yı Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasına damga vuran maçta 2-1 yendi.

Maçta sol kanat beki Yasser Al Shahrani, Kadisiye forması altında sahaya çıktı; 27. dakikada sakatlanan Fildişili Ali Diabaté'nin yerine oyuna girdi.

"Al Arabiya" kanalına göre, Yasser Al Shahrani bu maça çıkması ve ardından alınan galibiyetle, profesyonellik döneminde Suudi Roshn Ligi tarihinde en fazla galibiyet alan oyuncu konumuna yükseldi; 213 maç.

34 yaşındaki futbolcu, bir diğer efsane Salem Al Dawsari ile eşitlik sağladı; zira o da Suudi Roshn Ligi tarihinde 213 galibiyet elde etmeyi başardı.

Al Shahrani'nin bu galibiyetlerin en büyük bölümünü Hilal kulübüyle elde ettiği hatırlatılmalı; 2012 yılında Kadisiye'den Hilal'e transfer olan oyuncu, 2025'te Doğu bölgesi ekibine dönmeden önce 13 yıl boyunca bu takımda kaldı.