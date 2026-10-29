Basın raporları, Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin, Suudi Roshn Ligi'ndeki Kadisiye maçında maruz kaldığı sakatlığın ardından maçlara dönüş tarihini ortaya koydu.

Martinelli, geçen cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Hilal'in Kadisiye'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanmıştı.

Bu sakatlık, Brezilyalı yıldızın geçen salı günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında 1-3 yenilgiyle sonuçlanan Hilal-Katar Şamal maçında forma giyememesine neden oldu.

Suudi gazeteci Hamed el-Suveylhi, Şamal maçının Martinelli'nin forma giyemeyeceği son maç olmayacağını doğruladı; zira tıbbi tetkikler oyuncunun 5 ila 7 gün dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALF

Suveylhi, "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda, eski Arsenal yıldızının, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, yarından sonraki gün cumartesi Memleket Arena Stadı'nda oynanması planlanan Hilal-Fetih maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

Martinelli'nin yokluğu, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının dördüncü haftasında, önümüzdeki salı günü yine Memleket Arena Stadı'nda oynanacak Şabab el-Ehli (BAE) maçında da sürecek.

25 yaşındaki oyuncu, Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında, önümüzdeki 7 Kasım günü oynanacak İttifak maçından itibaren Hilal ile maçlara dönecek.

Hatırlatmak gerekirse, Martinelli geçen yaz transfer döneminde Arsenal'den Memleket Arena Stadı'na geldiğinden bu yana Hilal ile 8 maçta forma giydi ve bu süreçte 6 gol kaydetmeyi başardı.