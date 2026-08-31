Suudi Arabistanlı Al-Qadsiah'ın teknik direktörü İrlandalı Brendan Rodgers, içinde bulunulan sezonda Roshn Profesyonel Ligi gol krallığı yarışı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve tahminlerinin başından Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu çıkararak, Altın Ayakkabı unvanını korumak için Meksikalı forveti Julian Quinones'i seçti.

Quinones, geçen sezon 33 golle Roshn Ligi'nin gol kralı olarak Al-Ahli'nin forveti İngiliz Ivan Toney'nin ve Ronaldo'nun önüne geçerek dikkatleri üzerine çekmiş, gol açısından en iyi sezonlarından birini ortaya koymuş ve turnuvanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak konumunu pekiştirmişti.

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Rodgers basın açıklamasında şunları söyledi: "Quinones'in bu sezon da Suudi Ligi'nin gol kralı unvanını kazanmasını bekliyorum; kendisi üst düzey bir golcü ve onun gibi bir oyuncuya sahip olmaktan mutluyuz." Rodgers, forvetinin gol formunu hızlıca yeniden yakalayabileceğine dair büyük güvenini vurguladı.

Al-Qadsiah teknik direktörü, oyuncusunu açıkça savunan bir mesajla şunları ekledi: "Herkes onun değerini biliyor, hâlâ bir yıldız, ancak şimdiye kadar şansı yaver gitmedi. Bir golü iptal edildi, geçen maçlarda da golleri iptal edildi." Bu sözlerle, kendi bakış açısından mevcut istatistiklerinin Quinones'in saha içindeki gerçek seviyesini yansıtmadığına işaret etti.

Rodgers, Meksikalı forvete desteğini sürdürerek şöyle konuştu: "Quinones'e hâlâ güveniyorum; kariyerimde çalıştığım en iyi forvetlerden biri. Geçen sezon penaltısız gol kralı oldu ve hâlâ aynı zihniyete sahip, sadece yeniden çıkış yapabilmesi için biraz şansa ihtiyacı var."

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Rodgers'ın açıklamaları, Quinones'in istatistik açısından mütevazı bir başlangıç yaşadığı bir dönemde geldi. Zira Meksikalı forvet, bu sezon Roshn Ligi'nde 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi ve Al-Qadsiah'ın Al-Faisaly'yi 3-1 yendiği karşılaşmada gol ya da asist yapamadı; bu da son dönemde onu taraftar ve medya tarafından bazı eleştirilere maruz bıraktı.

Bu düşüşe rağmen Rodgers, Quinones'in değerinin azaldığına dair konuşmaların erken olduğunu düşünüyor ve forvetinin gol krallığı yarışına geri dönmesini sağlayacak kaliteye, tecrübeye ve motivasyona sahip olduğunu vurguluyor; öte yandan Ronaldo ve diğer yıldızlar listenin zirvesi için güçlü bir rekabet sürdürüyor.