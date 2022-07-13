Kıtanın en büyüğü olmak için mücadele eden takımları yolun sonunda prestijli bir kupanın yanı sıra para ödülleri de bekliyor.

Elit seviyedeki milli takım turnuvalarında genellikle para ödülleri ikinci plandadır. Fakat Kadınlar Euro 2022'yi kazanan takım görkemli kupanın yanında ciddi bir ekonomik gelire de ulaşacak. Kıtanın kraliçeleri olmayı başaran futbolcular hem tarihe geçecek, hem de yüklü bir çeki cebine koyacak.

Peki Avrupa Şampiyonası'nda ödül havuzu ne kadar ve bu ödüller katılımcı takımlar arasında nasıl bölüştürülecek? GOAL sizin için araştırdı.

Kadınlar Euro 2022 para ödülleri: Toplam ödül havuzu ne kadar?

Kadınlar Euro 2022'de toplam 16 milyon euro para ödülü dağıtılacak. Bu turnuva tarihindeki en büyük ödül havuzu ve aynı zamanda 2017'deki miktarın tam iki katı.

Ödüller iki kritere göre dağıtılıyor; %60'lık kısım katılan ülkelere eşit olarak paylaştırılacak, kalan %40'lık dilim için ise sonuçlar göz önüne alınacak.

Dev turnuvada boy gösteren 16 milli takım toplam 9.6 milyon euro para ödülünü eşit paylaşacak. Bu takım başına 600 bin euro düşeceği anlamına geliyor.

Kalan 6.4 milyon euroluk ödülün neredeyse üçte ikisi eleme turlarındaki performanslar neticesinde sahiplerini bulacak.

Kadınlar Euro 2022 para ödülleri: Şampiyon ne kadar kazanacak?

Tickets for this summer's Women's Euro 2022 final at Wembley sold out in less than an hour 🏟 pic.twitter.com/rjenZdRaHB — GOAL (@goal) March 28, 2022

Kadınlar Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez grup aşamasında mücadele eden takımlara para ödülü verilecek.

600 bin euro garanti ödüle ek olarak takımlar her galibiyet için 100 bin, her beraberlik için 50 bin euro kazanacak. Gruptaki üç maçını da kazanan bir takım bu aşamayı 900 bin euro ödülle kapatabilecek.

Çeyrek finalistler 205 bin, yarı finalistler ise 320 bin euro kazanacak.

Kadınlar Euro 2022 şampiyonu 660 bin, finalist ise 420 bin euro ödülü cebine koyacak. Turnuvayı tüm maçlarını kazanarak tamamlayan takımın toplam ödül miktarı 2 milyon 85 bin euro'ya ulaşabilecek.

Kadroda yer alan isimlere verilecek primler ise ülke federasyonları tarafından belirlenecek.

Kadınlar Euro 2022 para ödülleri: Kulüpler gelir elde edecek mi?

UEFA bir süredir büyük çaplı turnuvalara oyuncu gönderen kulüplerin gelir elde edebilmesi için bir program yürütüyor.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk kez 2022 yılında bu programa dahil edildi ve toplam 4.5 milyon euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu.

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Avrupa kulüplerine oyuncularının turnuvada kaç gün geçirdiği üzerinden dağıtılacak bu para ödülünden Amerikan kulüpleri faydalanamayacak.

Hesaplama 10 günlük resmi hazırlık süreciyle başlayacak ve oyuncuların turnuvadan elendikten sonra bir günlük seyahat süresi de dikkate alınacak.

UEFA oyuncuların turnuvada geçirdiği her gün için 500 euro ödeyecek. Kulüpler turnuvaya katılan her oyuncu için en az 10 bin euro kazanacak. Bu miktar Ekim ve Aralık ayları arasında ödenecek.