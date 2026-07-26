Cezayir Kadın Millî Futbol Takımı, pazar akşamı Senegal ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak değerli bir galibiyet elde etti. Üst üste üçüncü kez Fas topraklarında düzenlenen ve etkinlikleri önümüzdeki 16 Ağustos'a kadar sürecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nun açılış haftası mücadelesi kapsamında oynanan maçta Cezayir öne geçti.

Marine Dafeur, karşılaşmanın 42. dakikasında Cezayir adına ilk golü kaydederken, Melissa Bety 88. dakikada attığı ikinci golle galibiyete son rötuşları yaptı; böylece Senegal'in bir beraberlik puanı koparma umutlarını sona erdirerek mücadeleyi noktaladı.

Cezayir geçici olarak lider

Bu galibiyetle Cezayir Millî Takımı, tam 3 puana ulaşarak A Grubu'nun zirvesine yükseldi; Senegal ise puansız kaldı. Fas ve Kenya millî takımları ise aynı hafta mücadelesi kapsamında pazar akşamı ilerleyen saatlerde karşılaşacak.

16 millî takım, 4 Dünya Kupası bileti için mücadele ediyor

Kıtasal turnuvanın bu edisyonunda, 4 grupta ve her grupta 4 takım olacak şekilde toplam 16 millî takım yer alıyor. Her gruptan lider ve ikinci takım eleme turlarına yükselecek.

Turnuva, ilk dört takıma önümüzdeki yıl Brezilya'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası finallerine doğrudan katılım bileti verdiği için olağanüstü bir önem taşıyor. Ayrıca iki takım daha Dünya Kupası'na yükselten uluslararası play-off'a katılma şansı elde edecek; bu da rekabete daha keskin ve heyecanlı bir hava katıyor.