Kadın futbolunda seyirci rekoru nedir?

Kadın futbolu erkek futbolunu yakalamaya başladı ve bu yolda son yıllarda olumlu adımlar atıldı.

Bir kadınlar maçında dünya rekoru, 2022'de Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada kırıldı.

Peki bir kadın futbol maçı için rekor katılım nedir? GOAL, spor tarihinin en çok katılım gösterilen maçlarına göz atıyor.

Bir kadın futbol maçı için dünya rekoru 91.648'dir. 22 Nisan 2022'de, Barcelona Kadın Futbol Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Wolfsburg Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı ve rekor kırıldı.

1.Barcelona- Wolfsburg 91.648 Cam Nou 2.Barcelona- Real Madrid (2022) 91.553 Camp Nou 3. ABD-Çin (1999) 90,185 Rose Bowl 4. ABD-Japonya (2012) 80,203 Wembley 5. İngiltere-Almanya (2019) 77,768 Wembley

Seyirci sayısı onaylandıktan sonra, resmi Barcelona Twitter sayfasından bir tweet şöyle dedi:

"Yine başardık CULERS! Yine başardık: DÜNYA ÇAPINDA REKOR! Bir kez daha başardık!"

Barca Kadın Takımı, 30 Mart'ta 91.553 taraftarın Camp Nou'ya akın etmesiyle ilk kez rekor kırdı. O maçta Şampiyonlar Ligi'nde ezeli rakibi Real Madrid Women'i 5-2 mağlup etmişlerdi.

Önceki rekor katılım, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı'nın ABD'deki 1999 Dünya Kupası sırasında Rose Bowl'da Çin ile oynadığı 1999'dan beri geçerli olan 90.185'ti.

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı da 2012 Olimpiyatları'nda Japonya'ya karşı altın madalya maçında Wembley'de 80.203 kişinin önünde oynayarak üçüncü en yüksek katılımda yer aldı.

İngiltere ve Almanya arasındaki hazırlık maçı 2019'da Wembley'de 77.768 seyirciye sahne oldu. Atletico Madrid ve Barcelona kadın takımları 2019'da 60.739 seyircinin önünde bir lig maçı oynadı.

Camp Nou'da seyirci rekoru kırıldı: 91,648 🤯 pic.twitter.com/LP5vNleqQO — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 22, 2022

Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Wolfsburg ile oynanacak maçın başlama vuruşundan önce biletlerin tükendiğini açıklarken yeni bir rekorun gelmesinin an meselesi olduğu anlaşılıyordu.

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