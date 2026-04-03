Kaderini Perez belirleyecek... Real Madrid'in yıldızı son anda sezonunu kurtardı

Real Madrid, sezonun kritik bir döneminden geçiyor; bu durum sadece şampiyonluk yarışıyla sınırlı değil, aynı zamanda bazı oyuncularının geleceğiyle ilgili karmaşık iç meseleleri de kapsıyor.

Bunlardan biri, birkaç hafta önce ayrılığı neredeyse kesinleşmişken, birdenbire kulüp içindeki tartışmaların merkezinde buldu kendini.

İspanyol "Defensa Central" sitesine göre, Fran García bu sezon en iyi dönemini yaşamıyordu. Kulüpler Dünya Kupası'nda temel oyuncularından biri olan García'nın rolü giderek azaldı ve Arbeloa liderliğindeki teknik ekibin planlarından çıktı. Arbeloa, aynı pozisyondaki takım arkadaşını ona tercih etti.

Madrid'deki geleceği sona ermiş gibi görünüyordu ve bir sonraki durağı İngiltere Premier Ligi olacaktı.

Son anda duran transfer

Kış transfer döneminde Garcia, İngiliz Bournemouth'tan cazip bir teklif aldı ve hatta ayrılmaya hazırlanarak takım arkadaşlarına veda etti.

Ancak kulüp yönetimi, yaz aylarında isterse ayrılmasına izin vereceği sözüyle transferi son anda durdurdu, ancak kimse işlerin bu kadar çabuk değişeceğini beklemiyordu.

Kaderinde beklenmedik bir dönüş

Carreras ve Wemandi'nin yokluğu, Arbeloa'ya iki kader maçı için yeni bir şans verdi: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağı Manchester City karşısında, ardından da Atlético Madrid ile oynanan lig maçı. Her iki maçta da dikkat çekici bir performans sergiledi, bu da ona olan güveni geri kazandırdı ve yönetimin ve teknik ekibin ona bakışını değiştirdi.

Premier Lig'e transfer olmak üzereyken, Garcia bugün kalma ve 2027'ye kadar uzanan sözleşmesini yenileme adayı haline geldi.

Florentino'nun kararı bekleniyor

Top şimdi Florentino Pérez'in sahasında. Sezon sonunda García'nın kaderini belirleyecek olan Pérez, ya oyuncunun Álvaro Carreras'ın yedeği olarak takımda kalmasına izin verecek ya da yaz aylarında ayrılmasına izin verecek. Bu iki seçenek arasında, Fran García, Real Madrid'de sadece iki maçın bir oyuncunun geleceğini nasıl değiştirebileceğinin bir örneği olmaya devam ediyor.