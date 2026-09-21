Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı ile uluslararası kariyerini sürdürme kararının "büyük ve kaderi belirleyici" olduğunu itiraf etti, ancak Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi ile yaptığı görüşmelerin ardından içinin rahatladığını vurguladı.

Liverpool'un kaptanı şu ana kadar 96 uluslararası maça çıktı, ancak geçen ay, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın son 32 turunda Hollanda'nın Fas'a yenilmesinin ardından geçtiğimiz haziran ayında istifa eden teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılmasının ardından milli takımdaki geleceğini değerlendirdiğini açıklamıştı.

Van Dijk'in verimli olarak nitelendirdiği, Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi ile yaptığı görüşmelerin ardından, Hollandalı savunmacı, perşembe günü Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ile karşılaşarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacak olan ülkesinin milli takımıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Van Dijk şunları söyledi: "Bunun büyük bir karar olduğu açık. Kendimi güvende hissetmeye ihtiyacım vardı; bunun yanında saygı ve mutluluk hissine, aradığım her şeye. Bunlar ilk andan itibaren mevcuttu, bu yüzden görüşmenin uzun olmasına gerek yoktu."

Şunları ekledi: "Görüşme son derece olumluydu ve takıma katılıp yaklaşan dört önemli maçı oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki en az iki yılı harika bir dönem hâline getirelim."