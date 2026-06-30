Kader belirleyici bir toplantı, Marmuş’u yeni hedefine yaklaştırıyor

İngiliz takımı Manchester City’nin forveti Mısırlı Ömer Marmuş’un geleceği, yeni sezonun başlamasından önce oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilginin artmasıyla birlikte, bu yaz transfer piyasasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bu gelişme, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında Cuma akşamı Dallas Stadyumu'nda Avustralya milli takımıyla oynayacağı merakla beklenen maça hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Marmuş'un bu maçta forma giyip giymeyeceği ve Firavunlar formasıyla parlamaya devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu.

Öte yandan, Türk kulübü Galatasaray, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi öncelikli hedefi haline getirdikten sonra, yeni sezona yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

"Africa Foot" sitesinin haberine göre, Galatasaray yönetimi Ömer Marmuş'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve sözleşmeye, Türk kulübüne oyuncuyu kalıcı olarak satın alma hakkı tanıyan bir madde eklemeyi planlıyor.

Haberde, Mısırlı milli oyuncunun düzenli olarak forma giyme fırsatı aradığına ve sporcu hedefleriyle uyumlu olarak sahada daha büyük bir rol almasını sağlayabilecek bir adım olarak Türk liginde yeni bir deneyim yaşamaya sıcak baktığına dikkat çekildi.

Oyuncuyu transferi kabul etmeye ikna etmek için Galatasaray, büyük bir maddi teklif sunmaya hazırlanıyor. Türk kulübü, transferi tamamlamak için 10 milyon avroyu aşan bir bütçe ayırmayı planlarken, Marmuş şu anda İngiltere’de yıllık yaklaşık 10 milyon avro maaş alıyor.

Buna karşılık Galatasaray yönetimi, transferi tamamlamak için son adımları atmadan önce Arjantinli forvet Mauro Icardi’nin durumunun netleşmesini ve yabancı oyuncu sayısına ilişkin kuralların açıklığa kavuşmasını bekliyor.

Önümüzdeki günlerde müzakerelerin hız kazanması bekleniyor; Galatasaray yetkilileri, bir anlaşmaya varma olasılığını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ömer Marmuş’un menajeriyle görüşmeler yapmak üzere bir tarih belirledi.

Bu ilgi, Marmuş’un Manchester City’de geçirdiği sezonun ardından geldi. Marmuş, çeşitli turnuvalarda 36 resmi maça çıktı, bu maçlarda 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Omar Marmoush’un Manchester City ile Haziran 2029’a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. “Transfermarkt” sitesine göre, oyuncunun piyasa değeri şu anda 60 milyon avro, yıllık geliri ise yaklaşık 17 milyon avro.