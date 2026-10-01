Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu uyararak aralarında yaşanan her şeyi daha sonra açıklayacağını vurguladı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Danimarka'ya konuk oluyor.

Maça dakikalar kala Jesus'a, son saatlerde kendisiyle Cristiano Ronaldo arasında yaşanan ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanını Portekiz kampından tamamen ayrılmaya iten krizle ilgili soru soruldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun "X" sitesindeki kişisel hesabı üzerinden aktardığı açıklamalarında Jesus, "Son maçtan sonra her şeyi açıklayacağım" dedi.

Portekizli teknik direktör, ülkesinin milli takımının gelecek pazar günü Avrupa turnuvasının grup aşamasının dördüncü haftasında Norveç Milli Takımı'nı ağırlayacağı maçı kastediyor.

Jesus şunları ekledi: "Futbolda uzun yıllarım var ve işlerin farklı yürümesine neden olacak hiçbir şey yapmadığımı biliyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Norveç maçından sonra bu konuyu konuşacağız. Saklanmayacağım ya da bundan kaçmayacağım. Cristiano'nun temsil ettiği şeyi kimse elinden alamaz. O bir semboldür ve bu tartışılacak bir konu değildir."

Ronalado, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasındaki Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle Jesus ile arasında çıkan krizin ardından dün çarşamba günü Portekiz Milli Takımı kampından ayrılarak İspanya'nın başkenti Madrid'e dönmüştü.

Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un milli takımdaki ilk ve son kararı veren kişinin kendisi olduğunu vurguladığı ve geçtiğimiz Norveç maçının bir bölümünde oynaması konusunda "Don"a verdiği sözü tutmadığını itiraf ettiği açıklamalarından birkaç saat sonra ayrılma kararını aldı.

Portekiz Milli Takımı, Danimarka maçına UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü grubunda 6 puanla lider olarak girerken, ev sahibi ekip Norveç'in averaj farkıyla gerisinde 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



