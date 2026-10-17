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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Kaçış yok mu? Real Madrid, Sevilla'ya yeniden hezimet yaşatmayı hedefliyor

K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Fransa
Portekiz
İspanya

Tarihi bir komplekse ve Mbappe gündemde

Real Madrid, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Sevilla ile karşılaşacağı maça, Santiago Bernabeu'daki tarihsel üstünlüğü ve kendi taraftarı önünde elde ettiği üst üste galibiyetler serisiyle giriyor. Endülüs ekibi ise verileri tersine çevirip uzun süredir devam eden bu kabusu sona erdirmeyi umuyor. Kylian Mbappe'nin rakamları ve iki takımın hedefleri arasında, "Opta" istatistikleri beklenen mücadele öncesinde dikkat çekici bir dizi gerçeği ortaya koyuyor.

- Tarihsel kabus: Sevilla, İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanında oynadığı son 17 maçın 16'sını kaybetti, bir maçta ise berabere kaldı. Endülüs ekibi, Aralık 2008'de aldığı 4-3'lük galibiyetten bu yana başkentte kazanamadı.

- Bernabeu'da güç: Real Madrid, La Liga'da kendi sahasında oynadığı son yedi maçı kazandı. Başkent ekibi, 2020-2021 sezonundan bu yana yalnızca bir kez daha uzun bir seri yakaladı; Nisan ile Kasım 2025 arasında 10 maç üst üste kazanmıştı.

- Yüksek pres mücadelesi: Real Madrid, bu sezon ligde ileri bölgelerde topu kazandıktan sonra en çok şut çeken takımlar listesinin başında yer alıyor; 17 şut. Sevilla ise bu bölgelerde en fazla top kazanma hamlesi yapan takım konumunda; 87 hamle.

- Mbappe, Sevilla için tehdit: Kylian Mbappe, ligde Sevilla karşısında oynadığı dört maçta dört gole katkı verdi; üç gol attı, bir asist yaptı ve üç ayrı maçta fileleri havalandırdı. Daha fazla sayıda ayrı maçta gol attığı tek rakip ise dört maçla Real Sociedad.

- Deplasmanda iyileşme: Sevilla, ligde Madrid bölgesi takımlarının sahasında oynadığı son altı maçın dördünde puan topladı; iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Endülüs ekibi, bu takımlara karşı daha önceki dokuz maçın yedisini kaybetmişti.

- Sevilla için olağanüstü bir başlangıç: Endülüs ekibi, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı dört maçta yenilgi görmedi; iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu, 2011-2012 sezonundan bu yana deplasmandaki en iyi başlangıcı; o sezon ilk altı maçında yenilgiden kurtulmuştu.

- Ruben Vargas için dikkat çekici bir rakam: Sevilla oyuncusu, ligde son oynanan Levante maçında beş şut çekti ve geçen sezonun başından bu yana takımdan bir oyuncunun deplasman maçında kaydettiği en iyi şut sayısına ulaştı. Bu rakama Akor Adams, Ocak 2026'da Elche karşısında ulaşmıştı.

- Mourinho'nun üstünlüğü: Jose Mourinho, İspanya La Liga'da Sevilla karşısında çıktığı altı maçta beş galibiyet alırken yalnızca bir kez kaybetti. Ayrıca takımı, Endülüs ekibine karşı iki ayrı maçta altı veya daha fazla gol attı; Mayıs ve Aralık 2011'de 6-2'lik sonuçlarla. Mourinho bu başarıyı yalnızca Malaga karşısında da tekrarladı.

- Luis Garcia'nın kabusu: Sevilla'nın teknik direktörü Luis Garcia, İspanya La Liga'da Real Madrid karşısında son altı maçını kaybetti. Bununla birlikte, Mourinho'nun Real Madrid'in başında olduğu dönemde Beyazlar'a karşı çıktığı altı maçın ikisinde puan topladı; bir galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi aldı.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9621188+1020
B
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
9
EspanyolEspanyolESP
9234111109
B
B
K
K
K
10
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
B
B
K
K
B
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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