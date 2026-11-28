Brentford maçı, Mauricio Pochettino yönetimindeki Manchester United için yeni bir başlangıç noktası olmak yerine Arjantinli teknik adamın Old Trafford'daki ilk maçında acı bir geceye dönüştü. Takımın 4-0 kaybettiği bu maç, krizi derinleştirdi, İngiliz basınının eleştirilerini alevlendirdi ve kulübün Premier Lig'deki geleceğine dair endişeleri artırdı.

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Pochettino'nun göreve gelmesinden yalnızca dokuz gün sonra yaşanan bu ağır yenilgi, İngiliz medyasında geniş yer buldu. The Sun, “Rüyalar Tiyatrosu” lakabıyla bilinen Old Trafford'un artık “Çığlıklar Tiyatrosu”na dönüştüğünü yazdı ve United'ın Premier Lig tarihinde ilk kez art arda yedi devrede en az ikişer gol yediğini vurguladı.

Daily Mail ise yenilgiyi “tam bir aşağılanma” olarak nitelendirdi ve Brentford'un Pochettino'nun takımını kendi sahasında ezdiğini yazdı. Gazete, oyuncuların performansını değerlendirirken de sert ifadeler kullandı; beklentilerin çok uzağında kalan isimleri ve yeni teknik adamın güvenine karşılık veremeyen oyuncuları sorguladı. Bu da sonuca ve oyuna duyulan öfkenin boyutunu yansıttı.

Daily Mirror ise yaşananları Manchester United için “yeni bir düşüş” olarak tanımladı ve takımın kaotik bir görüntüyle yıkıldığını yazdı.

Telegraph ise Brentford taraftarlarının alaycı tavrına odaklandı. Takımlarının 1937'den bu yana United karşısında deplasmanda aldığı ilk galibiyeti kutlayan Brentford taraftarları, her hafta Manchester United'la oynayıp oynayamayacaklarını soran alaycı tezahüratlar yaptı.

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Maçtan yansıyan görüntüler yenilgiyi daha da acı hale getirdi. Kameralar, Brentford'un 2-0 öne geçmesinin ardından şaşkınlık içindeki Pochettino'yu ve tribünde, yaşananlardan etkilenmiş görünen kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'ı görüntüledi. Son dakikalarda fark daha da açıldı: Kristoffer Ajer 82. dakikada üçüncü golü attı, Alman milli oyuncu Kevin Schade de 90+1. dakikada dördüncü golü kaydetti. Binlerce taraftar bitiş düdüğünü beklemeden stadı terk ederken 4-0'lık galibiyet tamamlandı.

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Eleştiriler televizyon yorumlarına da yansıdı. Sky Sports yorumcusu Paul Merson, United yıldızlarının sönük performansını ele alırken BBC de takımın ortaya koyduğu oyunu hücumda ve savunmada bir panik hali olarak tanımladı.

The Guardian ise bu yenilginin kulübün peşini bırakmayan felaket sonuçlar serisinin yeni bir halkası olduğunu, bunun da görevinin henüz başındaki Pochettino üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

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Rakamlara bakıldığında Manchester United olumsuz bir serinin içinde. Premier Lig'de art arda 10 maçtır kazanamayan takım, 1990'dan bu yana kulübün bu türdeki en uzun serisini yaşıyor. Son 7 maçta kalesinde 21 gol gören United, 12 maçta topladığı 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Son sıradaki Crystal Palace'ın pazar günü Hull City karşısında puan alması halinde United'ın son sıraya gerilemesi de söz konusu. Bu durum, takımı ligde kalma mücadelesinde gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.