Brezilyalı Casemiro, Inter Miami ile kendi sahasında yaptığı ilk maçta felaket yaşadı; topu rakibe hediye ettikten kısa süre sonra kendi kalesine gol attı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, 34 yaşındaki eski Manchester United orta saha oyuncusu, Old Trafford'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz hafta serbest oyuncu olarak Lionel Messi'nin takımına katılmıştı.

İlk maçına takıma katılmasından sadece birkaç gün sonra çıktı ve Montreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi.

Ancak takımının sahasında Columbus Crew karşısında yaptığı ilk maçta, karşılaşmanın başlamasından yalnızca 33 dakika sonra felaket bir başlangıç yaşandı.

Inter Miami, Luis Suarez'in golüyle 1-0 önde götürdüğü sırada Casemiro, rakipten herhangi bir baskı olmaksızın topu anlaşılmaz bir şekilde kaybetti.

Ardından ceza sahası içine sert bir orta gönderildi ve Brezilyalı oyuncu topu yanlışlıkla kendi ağlarına çevirdi.

Casemiro, unutmayı tercih edeceği o anın ardından son derece hayal kırıklığına uğramış görünürken, yeni takım arkadaşı Messi de bu manzaradan hiç memnun değildi.

Kamera objektifleri, Casemiro'nun utanç verici hatasının ardından yedek kulübesinde surat asan Arjantinli yıldızı yakaladı.

Taraftarlar, Casemiro'nun takımının sahasındaki ilk maçının bu kadar kötü geçtiğine inanamadı ve o anı "X" platformu üzerinden tartıştı.

Birisi şöyle dedi: "Casemiro'nun Amerikan Profesyonel Ligi'nde nasıl gittiğini soruyorsunuz... Şey, hiçbir baskı olmadan topu rakibe verip kontratağa yol açtı, ardından kontratağı kendi kalesine attığı golle kendisi bitirdi. Ve yüzü her şeyi anlatıyordu."

Bir diğeri ise şunu ekledi: "Adam, Manchester United'da kalması gerektiğini anlayınca kararına pişman oluyor."

Bir üçüncüsü şöyle yazdı: "Eski hali kalmamış. İlk golün nasıl kendi kalene attığın bir gol olabilir?"

Dördüncü biri de şu yorumu yaptı: "Manchester United'ın ruhları nereye gidersen git peşini bırakmıyor."