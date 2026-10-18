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imago-sport-1084493720.jpgAnadolu Agency
Çeviri:

"Kabus gerçeğe dönüştü!": Barcelona'ya Paris ve Madrid maçları öncesinde çifte darbe

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Kounde
E. Garcia
Fransa
İspanya

Hikâye ne?

Barcelona, kritik haftasına girmeden önce iki önemli darbe aldı. Fransız Jules Koundé ve Eric García'nın, Katalan ekibin 5-2 kazandığı Real Betis maçında sakatlanmaları sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Böylece Hansi Flick'in, Real Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde oyuncularının hazır olup olmadığına dair endişeleri arttı.

Barcelona'yı son derece zorlu bir hafta bekliyor: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanı, ardından El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşma. Kulüp başkanı Joan Laporta bu süreci "Barcelona'nın büyük haftası" olarak nitelendirdi.

Sıkıntılar sakatlıklarla da sınırlı kalmadı; Katalonya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle takım seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Gelecek maçlar
PSG

PSG

Şampiyonlar Ligi

20 Eki 2026

BAR

BAR

BAR

BAR

La Liga

25 Eki 2026

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Barcelona'nın Sevilla'dan gece saat 04.00 civarında ayrılması planlanıyordu, ancak Flick ve takım kaptanları, oyunculara daha fazla dinlenme imkânı tanımak için bir gece daha kalma konusunda anlaştı. Takım pazar günü öğle saatlerinde Barcelona'ya dönecek.

Eric García 3 ila 4 hafta yok

Barcelona, Real Betis karşısında ikinci yarıda Gerard Martín'in yerine oyuna giren Eric García'nın sağ uyluğunun ön düz kasında yırtık olduğunu doğruladı. Oyuncunun iyileşme süresinin 3 ila 4 hafta arasında süreceği belirtildi.

Böylece Katalan savunmacı yalnızca Paris Saint-Germain maçını değil, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'yu da kaçıracak. Bu durum, sezonun önemli bir döneminde Flick'in savunma alternatifleri için yeni bir darbe anlamına geliyor.

Koundé'nin El Clasico'da forma giymesi tehlikede

Jules Koundé ise Real Betis maçını ağrılarla tamamladı ve Sevilla'daki stada topallayarak geldi. Ardından yapılan tetkikler, oyuncunun sol ayak bileğinde burkulma olduğunu ortaya koydu.

Fransız sağ savunmacının Paris Saint-Germain maçında forma giyemeyeceği kesinleşti; El Clasico'daki durumu ise henüz netleşmedi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, önümüzdeki günlerde durumunun ne kadar iyiye gideceğine bağlı olacak.

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