Kaan Ayhan: Sahada olmak çok güzel bir duyguydu

Bundesliga'da forma giyen Kayan Ayhan, ilk maçta yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Seyircisiz olarak oynanan ilk maçlardan Düsseldorf ile Paderborn karşı karşıya geldi. Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan, yeni dönemdeki ilk maç hakkında konuştu.

NTVSpor'un sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan, "Sahada olmak çok güzel bir duyguydu. Son haftalarda idmanlara başlamıştık ama maç oynamak mümkün değildi. Dün ilk maçımıza çıktık, herkesin sağlık durumu da yerindeydi. Kazanamadık ama en önemlisi sezona tekrar başlamaktı. Ve iyi de geçti" ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde sıkı bir kontrol olduğunun altını çizen Kaan, "Maç öncesinde yeni ve alışmamız gereken kurallar vardı. Tamamen olmasa da mümkün olduğunca uymaya çalıştık. Maç esnası normal gibiydi. Su molalarında sosyal mesafe kurallarını hatırladık ama hakem ilk düdüğü çaldıktan sonra normal futbolumuzu oynadık" dedi.

Daha fazla takım

Alınan önlemlerin yeterliği ile ilgili soruya "Yeterliydi, belki biraz fazla bile olabilir. Ama sonuçta kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için alınan önlemler. Belki biraz fazla gelebilir ama en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz" cevabını veren milli oyuncu, maçın ardından da kamp girmediklerini ve evlerinde dinlenmeye çekildiklerini belirtti.