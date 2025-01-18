Kaan Ayhan'dan Schalke'ye mesaj: "İstanbul'da rahat değilim"

Galatasaray'ın savunmacısı Kaan Ayhan eski takımı Schalke'ye bir gün dönebileceğinin mesajını verdi.

Kaan Ayhan, Schalke altyapısında yetişti

Eski kulübüne mesaj gönderdi

Transfer ümidi verdi

NE OLDU? Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Kaan Ayhan, Almanya Sky Sport'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Eski kulübü Schalke'ye dönebileceğini söyleyen Kaan Ayhan, İstanbul'da rahat etmediğini dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Kaan Ayhan, Almanya Sky Sport'a şunları söyledi: "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim."

"Bu bir klişe olacak ve herkes bunu söylemeyi seviyor ama basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum."

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"İstanbul'da pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen'e gidiyoruz. Schalke'deki hayatım beni şekillendirdi ve hala da şekillendirmeye devam ediyor."