Kaan Ayhan: Avrupa Şampiyonası'na lider gideceğiz

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemelerinde yakalamış olduğu çıkışa dair açıklamalarda bulundu.

Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takım'da Kaan Ayhan, 'ya karşı attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

'da forması giyen Kaan, Fanatik'ten Tunç Kayacı'ya verdiği röportajda milli takımda alınan etkili sonuçlardan bahsederken, "Öncelikle A Milli Takım’a seçilmek, oynasak da oynamasak da her zaman gurur verici. Gerçekten müthiş bir arkadaşlığın olduğu ortamda, başarı gelmesi çok doğal. Fransa’ya gelirsek... İki maçta da gol atmak elbette çok önemli. Ama daha önemlisi grupta liderliği vermemekti. İstediğimizi aldık. Şimdi iki maçımız kaldı. Onları da kazanıp, Avrupa Şampiyonası’na lider gideceğiz” şeklinde konuştu.

"Milli takımda huzur var"

Milli takımdaki olumlu havayı değerlendiren Kaan Ayhan, Şenol Güneş hakkında ise, "Bir kere oynasak da oynamasak da çok güzel bir hava var. Bunu diğer futbolculardan da çok rahat duyarsınız. Yani çok kafa dengi bir ekibiz. Tabii ki abilerimiz, abiliğin gereğini fazlasıyla yapıyorlar. Emre abi olsun, Burak abi olsun gerçekten davranışlarıya bizi rahatlatıyorlar. Çok samimi bir ortam var, yani huzur var, bu nedenle mutluyuz. Şenol hocayla güzel bir hava yakaladığımız kesin. Bir kere oynadığımız oyunu skora yansıttık. Milli Takım’da bir aile ortamı var. Bize çok güzel yaklaşıyor. Çok güzel bir jenerasyon bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

"Savunmadaki rekabet büyük bir şans"

Milli takımdaki savunma partnerleriyle alakalı konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Çağlar, Merih şimdi de Mert ’i yakından takip ediyoruz... Hafta sonları oynadılar mı, nasıl oynadılar izliyoruz. Oynamadıklarında üzülüyoruz. Ama bu kadar genç savunmacının bir arada olması, aynı döneme rastlaması güzel bir rekabeti beraberinde getiriyor. Büyük bir şans. Adrorra maçında Çağlar-Merih oynadı, Moldova maçında ise ben ve Merih forma giydik. Devamında Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında da farklı dizilişler ortaya çıktı. Görev verilen herkesin, üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Tabii ki biz üçümüz değiliz sadece. Mert var, Ozan Kabak var... Giderek tecrübe kazanıyornuz, daha iyi olacağız" dedi.

"İleride nerede oynayacağımızı bilemeyiz"

Kaan Ayhan, kendisine 'den teklifler olduğunun sorulması üzerine ise şu şekilde yanıt verdi:

Bir kere milli forma için geldiğimizde ülkemizin havasını almak çok hoşumuza gidiyor. Sadece İstanbul olarak bakmıyoruz. Ben Ankaralıyım, başkenti de seviyorum. Ailemin çoğu orada ve Ankara’da bulunmak hoşuma gidiyor. Profesyonel düşünerek sadece Türkiye olarak bakmamak lazım konuya. Almanya’nın dışında başka ülkelerde de oynayabiliriz. Ne olacağını bilemeyiz.