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Çeviri:

Kaabi'nin korkunç sakatlığının ardından, Volos'un kalecisi özür diledi

A. El Kaabi
NFC Volos - Olympiakos
NFC Volos
Olympiakos
Yunanistan 1
M. Siabanis
Fas
Yunanistan

Sana zarar vermek istememiştim

Yunan ekibi Volos'un kalecisi Marius Siopanis, Faslı forvet Ayoub El Kaabi'nin ciddi şekilde sakatlanmasına yol açan müdahalenin ardından derin üzüntüsünü dile getirdi.

İki takım cumartesi günü, Yunanistan Süper Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. El Kaabi, 43. dakikada bir hücum girişimi sırasında kaleciyle çarpışması sonucu acı verici bir sakatlık yaşadı. Faslı forvet, kırık nedeniyle acıdan kıvranarak yere düştü ve ardından sağlık ekibi müdahale ederek kendisine ilk yardımda bulundu.

Maçın ardından Volos kalecisi, "Instagram" hesabındaki hikaye özelliği üzerinden El Kaabi'ye bir özür ve destek mesajı iletmeyi ihmal etmedi.

Faslı Al Batola sitesinin aktardığına göre Siopanis şunları yazdı: "Bugün yaşananlar için çok üzgünüm Ayoub. Sana zarar vermek gibi bir niyetim asla yoktu ve seni bu şekilde acı çekerken görmek son derece zordu. Düşüncelerim seninle. Sana güç, tam bir iyileşme ve hazır olduğunda en kısa sürede sahalara dönmeni diliyorum."

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