Juventus'ta Chiellini için endişeli bekleyiş
Juventus, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak.
Giorgino Chiellini, takımının Hollanda'ya gitmeden önce gerçekleştirdiği son antrenmanda baldırından sakatlık geçirmişti.
Yapılan kontrollerin ardından Chiellini'nin Ajax karşısında takımını yalnız bırakma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.
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Bu sezon Serie A'da 21 kez siyah beyazlı formayı giyen Chiellini, 6 kez de Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.
Chiellini'nin maç saatine kadar oynayacak duruma gelmemesi halinde Allegri'nin savunmada Rugani'ye görev vermesi bekleniyor.
Juventus'ta zorlu maç öncesi Emre Can ve Douglas Costa'nın durumları da belirsizliğini korurken, Cristiano Ronaldo için de bekleyiş sürüyor.
Sakatlığı nedeniyle takımını son 3 maçta yalnız bırakan Portekizli yıldızın Ajax maçıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.