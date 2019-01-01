Juventus'ta Chiellini için endişeli bekleyiş

Juventus, Ajax deplasmanına savunmadaki tecrübeli ismi Chiellini'den yoksun çıkabilir.

, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

Giorgino Chiellini, takımının 'ya gitmeden önce gerçekleştirdiği son antrenmanda baldırından sakatlık geçirmişti.

Yapılan kontrollerin ardından Chiellini'nin Ajax karşısında takımını yalnız bırakma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bu sezon 'da 21 kez siyah beyazlı formayı giyen Chiellini, 6 kez de Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.

Chiellini'nin maç saatine kadar oynayacak duruma gelmemesi halinde Allegri'nin savunmada Rugani'ye görev vermesi bekleniyor.

Juventus'ta zorlu maç öncesi Emre Can ve Douglas Costa'nın durumları da belirsizliğini korurken, için de bekleyiş sürüyor.

Sakatlığı nedeniyle takımını son 3 maçta yalnız bırakan Portekizli yıldızın Ajax maçıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.