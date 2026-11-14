Juventuslu Zhegrova, Kosova'nın ilk 11'inde: Uluslar Ligi'nde İsrail'le 0-0

Edon Zhegrova, Kosova formasıyla ön plandaydı: Juventus'un kanat oyuncusu, İsrail karşısında 0-0 sona eren maça ilk 11'de başladı. 10 numaralı formayı giyen Juventuslu oyuncu, 82. dakikaya kadar sahada kaldı. Foda'nın çalıştırdığı Kosova Milli Takımı, Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta bir puan daha aldı.

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Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında İsrail karşısında golsüz beraberliğin ötesine geçemedi. Priştine'deki Fadil Vokrri'de Zhegrova ve arkadaşları, Avusturya ile oynadıkları önceki maçta aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından bir puan daha kazandı.

Juventus'un 1999 doğumlu kanat oyuncusu, 10 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı ve hücum organizasyonunda önemli sorumluluklar üstlendi. Juventuslu oyuncudan, Spalletti'nin kadro hiyerarşisinde şimdiye kadar bulduğu yerin aksine, millî takımda hücum hattının başlıca isimlerinden biri olması bekleniyor.

Zhegrova'nın maçı, 82. dakikada yerini Kacuri'ye bırakmasıyla sona erdi. Hodza'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 67. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Kosova için zorlu bir karşılaşmaydı. Foda'nın ekibi, bir kişi eksik olmasına rağmen son düdüğe kadar 0-0'lık skoru korumayı başardı. Bu sonuçla Kosova, 3. gruptaki puanını altıya yükseltti. Sekiz puanlı Avusturya ve beş puanlı İrlanda önünde kalmayı sürdürüyor. İki takım, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.45'te Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.