Juventus'a Cristiano Ronaldo'dan kötü haber

Şampiyonlar Ligi’nde 10 Nisan’da Ajax ile karşılaşacak olan Juventus’a Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’dan kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde 10 Nisan’da ile karşılaşacak olan ’a Portekizli yıldızı ’dan kötü haber geldi.

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, yaptığı basın toplantısında takımdaki sakatlara değindi.

Allegri konuşmasına Cristiano Ronaldo’nun sakatlık durumu ile başladı. Portekizli yıldızın sahalara geri dönmek için çalışmalara başladığını ancak Ajax maçına yetişmesinin zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, formunu yükselten oyunculardan Spinazzola’nın da yaşadığı diz sakatlığından dolayı en az 15 gün sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.

Yapılan kontroller sonucunda ciddi bir sakatlığı olmadığı anlaşılan Paulo Dybala, hastalığı bulunan Mario Mandzukic, antrenmanlara başlayan Douglas Costa ve Sami Khedira’nın ise kendilerine şans verilmesi halinde Ajax maçı kadrosunda kendilerine yer bulacaklar.