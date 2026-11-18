Edon Zhegorva’nın durumu iyiye gitti ve takımla antrenmanlara döndü.

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Continassa’daki sağlık ekibinden Luciano Spalletti’ye bu kez iyi haber geldi. Luciano Spalletti için milli maç arası, oyuncularının milli takım kamplarından gelecek haberleri endişeyle beklediği bir dönem oldu. Zaten sakatlıklarla boğuşan Juventus, Edon Zhegrova ve Zeki Celik’in sakatlıklarıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Ancak bugün ikiliden en az birinin takımla çalışmalara döndüğü doğrulandı.

ZHEGROVA TAKIMLA ÇALIŞTI - Spalletti, Juventus’un 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasında pazar günü saat 12.30’da Allianz Stadium’da Venezia’yı ağırlayacağı maç öncesinde takımı yeniden çalıştırmaya başladı. Hazır oyuncular arasına Zhegrova da katıldı. Kosovalı futbolcu, milli takımdayken kas sorunu yaşamış ve bu milli aradaki ikinci maçta forma giyememişti. Sorunu atlatan Zhegrova yeniden çalışmalara başladı.

4 OYUNCU HÂLÂ AYRI ÇALIŞIYOR - İyileşme sürecindeki diğer 4 oyuncu ise henüz takıma dönmedi. Milli aradan önce yaşadığı sorun nedeniyle Venezia maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Andrea Cambiaso, takımdan ayrı çalışsa da iyileşmek için tempoyu artırıyor. Kalulu ise Venezia maçına kesinlikle yetişemeyecek ve bir sonraki lig maçı olan Como karşılaşmasını hedefliyor. Celik ve Nico Gonzalez’in dönüş ihtimali var, ancak temkinli davranmak gerekiyor.

CONCEICAO DÖNDÜ, YILDIZ VE UZUN SÜRELİ SAKATLAR HENÜZ DEĞİL - Omzundaki sorunu atlatan Chico Conceicao iyileşti ve takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başladı. Yildiz sahada çalışmalara dönse de tamamen hazır hâle gelmesine en az bir ay var. 2027’de yeniden çalışmalara başlamaları beklenen Locatelli ve Thuram hakkında ise henüz yeni bir gelişme yok.

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MAÇ TAKVİMİ - Juventus’un Serie A’da üst sıralara tırmanması gerekiyor. Evinde Venezia ve deplasmanda Como ile oynayacağı iki maç, Spalletti’nin geleceği açısından da belirleyici olacak. Bununla birlikte Spalletti, Juventus’un 26 Kasım Perşembe günü Omonia ile karşılaşacağı Avrupa Ligi’ndeki olumlu gidişatı lehine kullanabilir. Juventus, Como maçının ardından İtalya Kupası’ndaki ilk maçına son 16 turunda Sassuolo karşısında çıkacak.