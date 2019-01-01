Juventus Vedat Muriqi için geliyor

Her geçen gün talibi artan Vedat Muriqi için İtalyan devi de devreye girmeye hazırlanıyor.

Hem formasıyla Süper Lig'de hem de Kosova formasıyla Elemeleri'nde fırtına gibi esen Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Yıldız oyuncuyu takip eden kulüpler arasına , ve 'dan sonra da girdi.

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İtalyan devinin scout departmanının - Fenerbahçe derbisine gözlemci göndereceği ve teknik direktör Sarri'ye detaylı bir rapor sunulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi ise, Vedat'ı sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmüyor. Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Vedat satılırsa, satıştan elde edilecek kârdan yüzde 15 pay Çaykur Rizespor'a verilecek.

Bu sezon 5 Süper Lig maçında 3 gol, 1 asiste imza atan Kosovalı yıldız, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 5 maça çıkarken 3 gol, 2 de asistlik katkı verdi.