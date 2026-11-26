Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Juventus, bu akşam Omonia'yı evinde ağırlayacak. Maç, Allianz Stadium'da saat 21.00'de başlayacak.
Luciano Spalletti'nin Kıbrıs ekibine karşı oynanacak maç için kadroya çağırdığı futbolcular şöyle:
Listede genç oyuncular Arman Durmisi (2008 doğumlu santrfor), Stefano Merola (2007 doğumlu kanat oyuncusu) ve Stefano Turco (2005 doğumlu orta saha oyuncusu) da yer alıyor.
JUVENTUS'UN OMONIA MAÇI KADROSU
2 Celik
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3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
47 Durmisi
51 Merola
52 Turco