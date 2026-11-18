İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda gol atan Jeff Ekhator'a yeniden kavuşan Juventus, topla çalışmalara başlayan ve bir ay içinde sakatlıktan dönmesi beklenen Kenan Yildiz'i bekliyor.

Reklam

Bu arada Juventus yöneticileri, yaklaşan kış transfer dönemi için sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor.

La Gazzetta dello Sport gazetesine göre plan, Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı takıma üç takviye yapılmasını öngörüyor: bir sol bek, bir orta saha oyuncusu ve bir forvet.

Listenin başında yurt dışında forma giyen üç oyuncu var: Manchester City'den Fransız-Cezayirli Rayan Ait-Nouri (2001 doğumlu), Marsilya'dan Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg (1995 doğumlu) ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sorloth (1995 doğumlu).

Alternatifler ise şöyle: Sol bek için Barcelona'dan İspanyol Alejandro Balde (2003 doğumlu) veya daha önce Udinese ve Verona'da forma giymiş, Tottenham'dan İtalyan Destiny Udogie (2002 doğumlu);

Reklam Reklam

orta saha için Sassuolo'dan Fransız Darryl Bakola (2007 doğumlu). Ancak bu, daha çok gelecek sezona yönelik bir yatırım olacak;

Related Topics

Gelecek maçlar JUV Serie A 06:30 VEN

forvet için Monaco'dan ABD'li Folarin Balogun (2001 doğumlu), Atalanta'dan İtalyan Gianluca Scamacca (1999 doğumlu) veya Al-Qadsiah'tan İtalyan-Arjantinli Mateo Retegui (1999 doğumlu). Ancak sonuncusu için yüksek maaşının oluşturduğu engelin aşılması gerekecek.

La Gazzetta dello Sport, son açıklanan sermaye artırımının hafifletebileceği ekonomik sorunların ötesinde, üç transfer yapmanın başka güçlükleri de olduğunu belirtiyor.

Reklam

Nitekim Juventus'un kadrosu kalabalık ve şimdiden listelerin dışında kalan birkaç oyuncu var: Arkadiusz Milik, sakat Manuel Locatelli, Khephren Thuram ve Kamil Grabara. Ayrıca Edon Zhegrova ve Daniele Rugani UEFA listesine alınmadıkları için Europa League'de oynayamıyor.

Kısacası Continassa'da boş dolap yok. Bu nedenle CEO Giovanni Carnevali'nin işe ayrılıklarla başlaması gerekiyor. Öte yandan CEO, teknik işlerden sorumlu direktör Frederic Massara ve sportif direktör Marco Ottolini ile birlikte teknik heyetin ve taraftarların ihtiyaçlarını karşılamak için transfer piyasasını araştırıyor.