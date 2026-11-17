Atletico Madrid ile David-Sorloth takası tek seçenek değil: Juventus, hücum hattı için başka bir takası da değerlendiriyor.

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Teknik direktör Luciano Spalletti, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde gerçek bir santrfor istiyor ve Juventus yöneticileri onun bu isteğini karşılamak için şimdiden çalışmaya başladı.

Seçeneklerden biri, Atletico Madrid'in Norveçli millî oyuncusu Alexander Sorloth (1995 doğumlu, 5 Aralık'ta 31 yaşına girecek). Atletico Madrid'e geçen yaz transfer döneminin son gününde Jonathan David, 25 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olmuştu.

Şu ana kadar Lille'in eski oyuncusu, 2000 doğumlu Kanadalı millî futbolcu, Cholo Simeone'nin çalıştırdığı takımda toplam 436 dakika süre aldığı 11 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Simeone ise Sorloth'a bu sezon 6 maçta 155 dakika süre verdi; oyuncu bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

La Gazzetta dello Sport gazetesine göre Juventus'un hücum hattı için alternatif transfer seçeneği, Monaco ile Folarin Balogun ve Edon Zhegrova'yı kapsayan olası bir takas.

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Zhegrova, 2025 yazında Torino'ya Lille'den 15,5 milyon avro ve gerçekleşmesi hâlinde ödenecek 3 milyon avroluk bonuslar karşılığında geldi. Bir sakatlığı daha geride bırakan 1999 doğumlu Kosovalı millî futbolcu, şu ana kadar Juventus formasıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Zhegrova'nın Juventus ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor ve yıllık net maaşı 2,5 milyon avro.

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Yedek kalmaktan yorulan Zhegrova, ocak ayında transfer olmak istiyor ve Monaco'ya sıcak bakıyor. Balogun da Monaco'da mutlu değil ve az süre alıyor (toplam 230 dakika oynadığı 7 maçta bir gol attı; mevkisinde yükselen Alman yıldız Paris Brunner'ın gerisinde kaldı). Balogun'un İngiliz kulübü Everton'a transferi gerçekleşmemişti.

Juventus'a gitme fikri, 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 30 milyon avro karşılığında gelen 2001 doğumlu ABD'li millî futbolcuya oldukça cazip geliyor.

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Balogun o tarihten bu yana Monaco formasıyla çıktığı 98 maçta 32 gol atıp 13 asist yaptı. Kulüple sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor ve yıllık net maaşı yaklaşık 3,5 milyon avro.

Juventus, Balogun'u Serie A'da denemek ve bonservisini kalıcı olarak almak için 45-50 milyon avro yatırım yapmadan önce Monaco'nun satın alma zorunluluğu içermeyen kiralık transfer formülünü kabul etmesi hâlinde oyuncuyla ilgilenecek.