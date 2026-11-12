Juventus’un gözü Miranda’da: Spalletti onu ocak ayında istiyor

Sezonun başında yaptığı tam 6 asistle Serie A'nın asist lideri olan Miranda, Tuttosport'un haberine göre Juventus'u gelecek transfer döneminde kendisine yönelmeye ikna etti. Sol ayaklı bir kanat oyuncusu arayan Luciano Spalletti'nin özellikle beğendiği bir isim. Miranda, oyun kalitesi, hücuma katkısı ve hücumda sunduğu seçeneklerle öne çıkıyor. Ancak Juventus'un rakipleri de var: Premier League ekibi Newcastle ve Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Milan, geçmişte Miranda'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etme fırsatı bulmuş ancak bu transferi gerçekleştirmemişti.

Bu arada Bologna, oyuncuyu elinde tutmak için harekete geçti. Miranda'nın sözleşmesi 2028'de sona erecek ve kulüp, sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Ancak henüz anlaşma sağlanamadı. Bu durum, özellikle gelecek yaz Juventus için bir transfer fırsatına dönüşebilir.

Öte yandan kış transfer dönemini de göz ardı etmemek gerekiyor: Juventus, rakiplerinden önce davranıp ocak ayında harekete geçebilir. Miranda, Spalletti'nin aradığı isim. Juventus gelişmeleri takip ederken Bologna sözleşmesini uzatmaya çalışıyor; transfer yarışının kızışması bekleniyor.